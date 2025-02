Při brouzdání po sociálních sítích jsem nedávno narazil na mapu zobrazující všechny země, které měly v roce 1990 a v roce 2018 vyšší HDP v paritě kupní síly na obyvatele než Polsko. Rozdíl byl do očí bijící. Zatímco před 35 lety bylo takových zemí relativně dost nejen v Evropě, ale i v Jižní Americe, Asii a Africe, postupem času se jejich počet výrazně snížil. V roce 2018 již nebyly na mapě vyznačeny žádné jihoamerické ani africké státy.

K roku 2025 se tato skupina zemí ještě zmenšila. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu činil hrubý domácí produkt Polska v roce 1990 pouhých 6690 USD v běžných cenách. Do roku 2024 vzrostl téměř osminásobně na 51 630 USD. To vše za pouhé tři dekády, za jednu generaci. A tak to pokračuje dál. Podle prognózy Evropské komise bude polská ekonomika v letech 2024 a 2025 nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou v Evropské unii.

Jak k tomu došlo? Kromě tvrdé práce našich občanů k ekonomickému úspěchu přispěly dva hlavní faktory, přesněji řečeno dvě instituce: NATO a Evropská unie.

