Všichni výrobci mobilních telefonů na veletrhu Mobile World Congress 2025 v Barceloně, který dnes začíná, prezentují novinky v oblasti umělé inteligence. Honor do ní plánuje vložit deset miliard dolarů, Samsung začal nabízet služby Galaxy AI u střední třídy telefonů a Nothing Phone má pro AI i vlastní tlačítko.

Nic z toho ale není tak důležité jako fakt, že všichni výrobci telefonů s Androidem prodlužují softwarovou podporu. Není to už jen výsada vlajkových lodí od Samsungu, novým minimem se stává šest let i u telefonů nižší střední třídy. Ty nejlepší dosáhnou i na osm let aktualizací.

Co se dočtete dál Jaké nové telefony se představily ještě před zahájením MWC 2025.

Proč AI stále zabírá více prostoru v marketingu a jak je na tom Apple.

Jak dlouhou podporu dostanou nové mobily a které se v této oblasti nejvíce zlepšily.