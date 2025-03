Středoevropským měnám se daří. Koruna je aktuálně oproti konci loňského roku vůči euru silnější o 0,5 procenta, maďarský forint si připsal dokonce tři procenta a polský zlotý za ním jen mírně zaostal. Regionální měny posilují od druhé poloviny ledna, navzdory záměrům USA uvalit cla na vybrané ekonomiky včetně Evropské unie. Pozitivní roli sice mohly hrát vize nastolení míru na Ukrajině, realizace ale zatím postrádá obrysy. Nabízí se tak myšlenka, nakolik jsou zisky regionálních měn udržitelné, tedy nakolik investoři faktor obchodních válek ze svých kroků jen dočasně vytěsňují?

Otázka, jak dlouho po masopustu vydrží síla středoevropských měn, není jen obrazná. Letošní masopustní období totiž skončilo 4. března a v ten samý den vstoupila ze strany USA v platnost cla vůči Kanadě a Mexiku. Po prvotním odložení platnosti cel tedy přišel krok, jenž může finanční trhy probudit z jejich dosavadního klidu. Hrozba zavedení cel vůči EU roste a případná úroveň 25 procent, zmíněná prezidentem Trumpem, by mohla z výkonu HDP eurozóny snadno ukrojit více než jeden procentní bod. Oslabení evropských měn by bylo přirozené.

Trhy možná doufají v pragmatické vyústění. Cla zatíží všechny – včetně amerických spotřebitelů. Vědomí hrozby vyšší inflace a dopadu obchodních válek na hospodářský růst by mělo administrativu v USA brzdit před radikálními kroky. Otázka je, jak nákladná bude cesta k tomuto poznání.

Snadno se můžeme dočkat korekce středoevropských měn zpět na úrovně z počátku roku. Zavedení cel vůči EU by otevřelo cestu k dalšímu oslabení kurzů, jež by ostatně ekonomikám pomohlo v situaci slabšího růstu exportních trhů. Propad měn by ale nebyl bezedný, coby polštář je zde úrokový diferenciál vůči euru. Cla by navíc negativně dopadla i na ekonomiku USA, což by vůči scénáři silnějšího dolaru působilo jako protiproud. Bylo by otázkou času, kdy se sentiment na trzích stabilizuje a investoři se v rámci nového normálu začnou ke středoevropským měnám vracet.

Přesto: nebude překvapivé, pokud regionální měny své letošní zisky alespoň přechodně odevzdají, ať již v čase blízkém konci masopustu anebo v průběhu jara.