Společně s ostatními středoevropskými měnami se dala do pohybu i česká koruna. Poprvé od června minulého roku zamířila pod psychologicky důležitou hranici 25 korun za euro. A to přes rizika spojená s celními tarify amerického prezidenta Trumpa vůči Evropě. Téma obchodních válek prozatím ustoupilo do pozadí mírovým jednáním na Ukrajině. Naděje na úspěch v posledních dnech přiživila americko-ukrajinská dohoda o nerostných surovinách, která by teoreticky mohla přinést vyšší míru stability. A z pohledu regionálních měn vymazat „válečnou“ rizikovou přirážku a výhledově vést i k nižším cenám dovážených energetických komodit.

Podobně se koruně a spol. zamlouvají nižší tržní výnosy ve Spojených státech v kombinaci s o něco slabším dolarem. Jde o reakci na slabší americká data – zatím ale pouze v podobě měkkých indikátorů, nikoli tvrdých čísel, což nemusí znamenat trvalejší ztráty dolaru.

Vůči zimní prognóze ČNB je česká měna aktuálně silnější zhruba o jedno procento. Jinými slovy, efektivně zpřísňuje měnové podmínky v ekonomice. Podle „palcového pravidla“ centrální banky odpovídá jednoprocentní posílení koruny zhruba jednomu standardnímu čtvrtprocentnímu zvýšení úrokových sazeb.

Pokud by měla koruna dále posilovat, pro některé členy bankovní rady půjde o dodatečný argument ve prospěch nižších sazeb již na březnovém zasedání. My ještě s jedním poklesem sazeb počítáme, ale spíše až na květnovém jednání, kdy bude k dispozici nová prognóza.

S kurzem české měny to však nakonec může být úplně jinak. Trhy zatím spíše podceňují hrozbu vysokých celních tarifů, o kterých Donald Trump znovu hovořil v tomto týdnu. O to studenější sprcha a významnější tržní reakce může přijít na začátku dubna, pokud k jejich schválení dojde.

A to už by koruna rozhodně pocítila negativně vzhledem k exportnímu charakteru tuzemské ekonomiky a jejímu vnímání jakožto měny rozvíjejících se trhů, tedy v jednom koši s ostatními rizikovými aktivy.