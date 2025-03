Snahy o to, aby sport měl podobně jako třeba kultura svého vlastního ministra, se objevují pravidelně už řadu let. Šéf vládního resortu by byl přímo u jednání kabinetu a měl by tak lepší možnost ovlivnit, kolik miliard jednotlivým klubům a tělovýchovným jednotám přiteče. Zatím však jde o marné volání. A úspěchem neskončí ani aktuální pokus skupiny vládních poslanců. Případným budoucím snahám pak nepřidala ani současná kauza šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Jansty.

