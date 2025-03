Cesta turecké liry je dlouhá a jednosměrná. V roce 1997 si Češi mohli koupit jednu liru za 233 korun. Trvalo pouhých šest let, abychom se dostali v roce 2003 na kurz 17,50 koruny za liru. V polovině roku 2023 už koruna prolomila paritu a dnes už potřebujeme jen 0,643 koruny na nákup jedné liry.

S Tureckem má Česko kladné saldo obchodní bilance, takže české firmy více vyvezou, než dovezou. Ani co do atraktivity se nejedná o nezajímavý trh. Z pohledu dovozu do Česka je Turecko 20. zemí a v rámci vývozu českých firem patří Turecku dokonce 13. pozice.

Posilování koruny a oslabování liry hraje jednoznačně do karet českým dovozcům, protože ti za dovezené zboží zaplatí v korunách méně a méně. Naopak čeští exportéři inkasované liry prodávají stále horším kurzem. Skutečností ale zůstává, že většina zahraničního obchodu se už nyní provádí v dolarech nebo eurech. Při tamní inflaci liry nechtějí už ani samotní Turci.

Logika velí, že na tom vydělají také čeští turisté při nákupu lir. Ti je totiž pořídí za lepší kurz než loni, přičemž toto tvrzení platí už minimálně 25 let. V kapsách Čechů mířících do Turecka jsou však spíše eura nebo dolary než téměř bezcenné liry.

Důvodů pádu liry je samozřejmě mnoho, ale řada z nich jde na vrub prezidentu R. T. Erdoganovi. Ten zcela novátorským způsobem v době rostoucí inflace tlačil na tureckou centrální banku, aby snižovala sazbu. A protože do čela centrální banky dosazoval loajálnější ekonomy, kteří mu naslouchali, vedl pokles sazeb k pádivé inflaci. Krátce před prezidentskými volbami R. T. Erdogan začal naopak sazby zvedat, což zúročil v předloňských volbách, které vyhrál a stal se opět prezidentem.

Sazby jsou nyní na 45 procentech a inflace dosahuje meziročního růstu 42 procent, neboli konec příběhu o zkrocené inflaci v Turecku se zatím ani neblíží. Nejnovější výsledek HDP za čtvrté čtvrtletí 2024 ukázal na meziroční růst o tři procenta, což na první pohled není špatné číslo, ale při jeho hodnocení musíme přihlédnout k celkové úrovni turecké ekonomiky, která je velmi nízká.