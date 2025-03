Ve Spojených státech je americký fotbal mnohem populárnější než ten klasický, který známe z Evropy. Karoline Leavittová, mluvčí prezidenta Donalda Trumpa, proto pro jednání svého šéfa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem použila terminologii z amerického fotbalu, v Evropě skoro nesrozumitelnou. „Jsme v pokutovém území,“ zněl by její výrok, kdybychom ho chtěli „přeložit“ do pojmů z evropského fotbalu. Jinými slovy – mír ve válce na Ukrajině je blízko, tvrdí Bílý dům.

Proč tomu Trump věří? Je přesvědčen, že zafunguje to, co zná z byznysu, tedy kombinace pobídek a nátlaku, metody cukru a biče. Už to uplatnil na Ukrajince, když nejprve v Bílém domě ponížil prezidenta Volodymyra Zelenského a následně stopnul dodávky vojenské pomoci a zpravodajských informací. Obojí jim obnovil poté, co Kyjev přistoupil na návrh třicetidenního příměří. Teď je řada na Putinovi.

