Více než polovina zaměstnanců očekává, že letos dostane v práci přidáno. Chtěli by ale více, než kolik jim plánují firmy dát. Rychlejší tempo růstu mezd z minulých let podle očekávání odborníků letos zpomalí – není už totiž třeba tolik dohánět inflaci a přibývá lidí bez práce. Průměrná hodnota reálné mzdy je ale stále na úrovni předpandemických let. Jak si říci o přidání a co při vyjednávání určitě neříkat?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál O kolik procent budou letos firmy přidávat.

Jak si říct o přidání a co rozhodně neříkat.