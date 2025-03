Dětská kniha Fotbalový král od Jana Žáčka obsahuje pasáž, v níž se dva kluci domlouvají, že jeden z nich umožní kamarádovi okukovat jeho nahou sestru, pokud mu na oplátku obstará hamburger s colou. Poté co lidé knihu začali kritizovat na sociálních sítích, se ji nakladatelství Albatros Media rozhodlo stáhnout z trhu. Žáček to považuje za cenzuru a omezování svobody slova. Podle experta na kontroverze v literatuře však nakladatelství zareagovat muselo. K úpravám dětské literatury nedochází poprvé, i když obvykle nebývá takto razantní.

V knize zaznělo zhruba toto: „Viděl jsi už nahatou ženskou?“ ptá se mě Kopi. Ukáže se, že on viděl nahatou svou sestru. Jeho kamarád by ji také rád viděl nahatou. „To by se muselo nějak zorganizovat, aby to nevěděla. Vymyslím a zařídím,“ slíbil Kopi. Kamarádovi si za to řekl o hamburger s kolou.

Na problematickou pasáž upozornil na sociálních sítích lektor moderní sebeobrany Pavel Houdek. „Nedělejme, že je to jen klučičí sranda. Je to první lekce o tom, že ženské tělo je volně k dispozici – stačí jen najít způsob, jak si ho vzít,“ uvedl k tomu.

Na to, že k faktickému prodeji vlastních sester či matek v hlubinách českého internetu běžně dochází, upozornila před časem novinářka Apolena Rychlíková. „Normalizovat takové věci v dětské literatuře není dobré,“ říká Stefan Segi z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, který se zabývá kontroverzí v současné literatuře.

Autor knihy Jan Žáček tvrdí, že je to mezi kluky normální, že psal o tom, co sám zažil. Jenže dětská literatura by podle Segiho měla být v principu i výchovná. „Možná kdyby tam pasáž o okukování sestry byla v jiném kontextu, že takové jednání někdo jiný odsoudí, bylo by to v pořádku. Ale takto je tam něco, co považujeme za poměrně zásadní přečin, prezentované jako klukovina. A to je problém,“ říká.

Po kritice veřejnosti společnost Albatros Media ukončila s autorem spolupráci a stáhla jeho knihu z trhu. Na jejich webových stránkách už nejde zakoupit. „Titul byl připravován ještě před převzetím nakladatelství Mladá fronta společností Albatros Media a rukopis zpracovávala redaktorka, která u nás nepracovala,“ vysvětlila mluvčí firmy Jana Fikotová s tím, že je jim líto, že se některých čtenářů kniha dotkla.



Úplné stažení knihy je podle Segiho spíše výjimečné. Častější případ je, že nakladatelství problematické pasáže z knih v příštím vydání odstraní. Připomíná třeba slavnou báseň ve Slabikáři od Jiřího Žáčka K čemu jsou holky na světě? (která pokračuje rýmem „aby z nich byly maminky“, což podle kritiků podporuje přežité stereotypy). „V pozdějších vydáních se už neobjevuje. Kvůli přílišné propagandě jednotného zemědělství se po revoluci upravovala také Honzíkova cesta,“ popisuje.

„Literatura pro děti a mládež je ale specifická, jakákoli kontroverze v ní je nežádoucí. Každý chce pro své děti knihy, které jsou normální, a ne takové, které šokují. To je celkem pochopitelné,“ říká Segi s tím, že nakladatelství muselo zareagovat, aby nebylo obviňováno, že podporuje nějaký druh sexualizovaného násilí.

Podle Segiho je obzvláště v angloamerickém světě běžné, že knihy prochází takzvaní „senzitivity readers“, kteří kontrolují právě otázku sexualizace nebo minorit a mohou pak autorům doporučit některé necitlivé pasáže vymazat. „Stává se, že některé knihy kvůli tomu nevyjdou, protože autor odmítá pasáže předělat a hledá jiného nakladatele,“ popisuje expert.

Jan Žáček považuje ukončení spolupráce ze strany nakladatelství a stažení knihy z prodeje za omezování svobody slova i útok na svou osobu. „Další kroky zvažuji se svým právním zástupcem,“ napsal HN. Ve své tvorbě chce pokračovat. „Pokud jde o případné další díly, ozvalo se mi již několik nakladatelství,“ dodal.

Jestli má Žáček s případnou žalobou šanci uspět, záleží podle právníka Rudolfa Lešky zejména na tom, jak přesně zní smlouva. „Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, nakladatelství je povinno dílo šířit. Jak znám smlouvy nakladatelství Albatros, nebývá zvykem, že by v nich docházelo k nějakým úpravám,“ řekl redakci HN.

Podle Segiho neexistuje jednoduchý recept na to, co by se v literatuře mělo objevovat a co už je za hranou. „Je to vlastně neustálý proces vyjednávání společnosti. Tady se ukázalo, že pro řadu rodičů byla překročená hranice, a to docela hodně. Proto nakladatelství přistoupilo k poměrně razantnímu kroku,“ míní s tím, že stejně jako báseň Jiřího Žáčka K čemu jsou holky na světě? i tato záležitost otevírá ve společnosti diskuse, a to vnímá jako potřebné a správné.

S přispěním Marka Pokorného