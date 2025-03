Jaká cesta vás dovedla k tomu, že jste se stal ředitelem Erste Private Banking?

Po studiu na vysoké škole jsem v roce 2004 začal pracovat v Citibank jako bankéř pro privátní klientelu a v roce 2008 jsem přijal nabídku České spořitelny, abych se zapojil do nově vznikajícího týmu Erste Private Banking. Začínal jsem jako seniorní privátní bankéř a postupně jsem se přes různé manažerské pozice dostal až na místo ředitele privátního bankovnictví.

Během své kariérní dráhy jste si tedy vyzkoušel i práci bankéře. Jak z této zkušenosti dnes čerpáte jako ředitel?

Privátní bankovnictví jsem si prošel od základů, což je podle mě velká výhoda. Dnes mám z pozice ředitele možnost ovlivňovat, jakým směrem se bude tato služba posouvat a rozvíjet nejen v České spořitelně, ale i na trhu privátního bankovnictví v Česku. A přestože mám na starosti celé privátní bankovnictví ve spořitelně, stále se setkávám i s našimi klienty a pomáhám jim řešit po finanční stránce různé životní situace. Baví mě získávat nové klienty přes reference, v tom asi nejsem úplně typický šéf, ale tohle mě na mé práci hodně těší.

Na to všechno si dokážete udělat čas?

Beru to jako důležitou součást své práce, tvoří to asi 30 procent mého času a klienti oceňují, když se s nimi ředitel privátního bankovnictví osobně potká.

Jak se za dobu vašeho působení změnila služba Erste Private Banking?

Zatímco dříve byla naše služba zaměřená primárně na investiční produkty, dnes poskytujeme komplexní správu majetku přes strukturování, nástupnictví a správu majetku nad celou rodinou. Z tohoto pohledu konkurujeme i švýcarským privátním bankám a někteří klienti se k nám ze Švýcarska vracejí, protože je to u nás pro ně jednodušší. Od roku 2017 jsme zavedli ještě službu Wealth Management pro klienty, jejichž spravované prostředky přesahují 50 milionů korun. Dlouhodobě je privátní bankovnictví nejrychleji rostoucím segmentem.

A přístup Čechů ke správě soukromého majetku? Mění se jejich návyky?

Když to porovnáme se situací v USA nebo ve skandinávských zemích, tak tam drží domácnosti hotovost pouze mezi 14 a 20 procenty, zbytek svých prostředků mají zainvestovaných. V tomto směru Česko ještě zaostává, u nás se poměr hotovosti stále pohybuje mezi 45 a 50 procenty.

Co svým klientům v tomto ohledu doporučujete?

Klienti privátního bankovnictví většinu svých prostředků během života neutratí a plánují je přenechat další generaci. Proto je důležité si stanovit správný investiční horizont pro jednotlivé části svých finančních prostředků. Neuvažovat pouze v krátkém čase, ale v horizontu roků až desítek let, a nechat své peněžní prostředky pracovat efektivněji. Investiční horizont nemusí končit ani smrtí. Výrazně jsme proto rozšířili i nabídku alternativních investic, jako jsou fondy kvalifikovaných investorů převážně v podobě private equity fondů.

Jakou službou je Erste Private Banking? Co nabízí?

Poskytuje svým klientům komplexní podporu při správě a zhodnocování jejich majetku, a to nejen pro jednotlivce, ale i pro jejich rodiny, s cílem pozitivně ovlivnit a zajistit finanční budoucnost i několika generacím. Spolupracujeme s renomovanými odborníky třetích stran, abychom klientům nabídli řešení pro předání majetku v rámci rodiny, koupi či prodej firem, optimalizaci daňového zatížení nebo ochranu majetku pro budoucí generace. Nedílnou součástí našich služeb jsou benefity, například služby golfového programu, přístup do letištních salonků, cestovní pojištění nebo zážitkový program Visa Experience.

Na co jste v Erste Private Banking nejvíce pyšný?

Je toho více. Snažíme se naslouchat klientům, řídíme se trendy ve světě a chceme udávat směr privátního bankovnictví na našem trhu. Dbáme na kvalitu našich bankéřů, protože vztahy a důvěra mezi klienty a bankou jsou klíčové. Tým našich bankéřů má téměř nulovou fluktuaci a neustále se rozrůstá. A přestože žijeme v digitální době, snažíme se i nadále setkávat s klienty osobně. Máme sice dobrý digitál v podobě našeho asistenta George, ale chceme stavět i na fyzickém kontaktu a vztahu.

Vaši klienti mohou v posledních letech využít služby Family office. Můžete ji představit?

Je to péče privátního bankovnictví o právnické osoby, které jsou založeny movitějšími rodinami pro správu jejich rodinných financí. Toto téma aktivně řešíme hlavně s klienty Wealth Managementu. V případě zájmu rodiny pomáháme nastupující generaci připravit se na převzetí majetku. Řešíme s nimi kontinuitu a ochranu rodinného majetku, širokou diverzifikaci přes tradiční a alternativní třídy aktiv, dlouhodobý investiční horizont, disciplínu při řízení portfolia nebo výplatu renty pro otce zakladatele. Tyto služby jsou velmi rozšířené v zahraničí a postupně o ně roste zájem i v Česku.

Co děláte v oblasti filantropie a jak tyto aktivity přenášíte na vaše klienty?

Naše filantropie stojí na třech hlavních pilířích. Prvním je vzdělávání bankéřů i klientů, kde spolupracujeme s nadačním fondem Via Clarita, který usiluje o to, aby dárcovské aktivity filantropů měly co nejširší společenský dopad. Druhý pilíř spočívá v dlouhodobé podpoře vybraných neziskových organizací. S některými už spolupracujeme více než deset let, například s Nadačním fondem Magdaleny Kožené nebo s Nadací Neuron, která podporuje české vědce a nadějné vědecké talenty. Třetí oblastí jsou pak dobrovolnické aktivity našich zaměstnanců. Při charitativním svařáku si například sami vybírají organizaci, kterou chtějí podpořit.

Erste Private Banking se věnuje různým cílovým skupinám. Proč je pro vás důležité zaměřit se například na ženy?

Ženy hrají v oblasti správy majetku stále významnější roli. Důvodů je hned několik. Celosvětově roste procento úspěšných žen, ať už manažerek velkých firem nebo podnikatelek, dochází k předávání majetku z generace na generaci, kdy ženy nastupují do čela rodinných firem, nebo se rodinný majetek předává ženám v rámci rozvodu či dědictví. Proto je trend specializace na ženskou klientelu v bankovnictví logický a přináší nám příležitost věnovat se stále rostoucímu segmentu trhu.

Liší se přístup žen a mužů v oblasti správy financí?

V některých ohledech mají ženy trochu odlišný přístup, například se delší dobu rozhodují, kam své prostředky zainvestují, ale na druhou stranu pak u svého rozhodnutí déle vydrží.

Jaký přístup mají k financím zástupci mladší generace?

To je další zajímavý segment naší klientely. V minulosti byl typickým milionářem starší továrník, ale dnes už máme i mladší klienty z řad třicátníků, kteří třeba prodali úspěšnou technologickou firmu. I tahle skupina má svá specifika. Jsou zvyklí na rychlou komunikaci, očekávají okamžité reakce a řeší věci digitálně. Alternativní investice jsou pro ně už téměř pravidlem, ve svém portfoliu kombinují fondy kvalifikovaných investorů a pochopitelně si nechají i přiměřenou sumu na vlastní investiční nápady, které nejčastěji realizují přes naši aplikaci George Invest. Jde o přímé nákupy akcií, indexové a sektorové ETF, ETC a ETP, nejčastěji kryptoměny.

Co službu Erste Private Banking čeká do budoucna?

Máme před sebou hodně práce, příležitostí a inspirace. Víme, že segment movitých klientů i nadále poroste, že máme příležitost nejen v segmentu „starších“ milionářů a miliardářů, pro nás tradičním, ale především v segmentu mladší generace, žen a v obsluze rodinných firem. Musíme také držet krok s produktovou nabídkou, protože díky proměnám světa se zvyšuje zájem o investování do oblastí, jako je energetický nebo zbrojní průmysl. Zvyšující se zájem sledujeme u investic do private equity, které se již u klientů privátního bankovnictví stávají standardní součástí investičního portfolia. Stále chceme být tradičním privátním bankovnictvím, které klade osobní péči o klienty na první místo, a zároveň využívat nejmodernější technologie pro poskytování našich služeb.