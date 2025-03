Spojené státy včera oznámily, že uzavřely dvě samostatné dohody s Ukrajinou a Ruskem o dílčím zastavení bojů. Smlouvy mají zajistit obnovení bezpečnosti plavby v Černém moři a ukončení úderů na energetická zařízení v obou zemích. Zatímco Ukrajina tvrdí, že dohoda platí okamžitě, Rusko ji podmiňuje zrušením některých sankcí.

Prohlášení Washingtonu následovalo po jednáních americké delegace s ruskými a ukrajinskými představiteli v Saúdské Arábii o možnostech zastavení bojů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že příměří týkající se Černého moře a energetické infrastruktury platí okamžitě. Pokud ho Rusko poruší, bude od amerického prezidenta Donalda Trumpa chtít další zbraně pro Ukrajinu a nové sankce proti Rusku.

Z Kremlu ale zaznívá něco úplně jiného. Platnost dohody o bezpečnosti plavby v Černém moři podmínil zrušením sankcí uplatňovaných vůči bance Rosselchozbank a dalším finančním institucím zapojeným do mezinárodního obchodu s potravinami a hnojivy. Rusko požaduje jejich návrat do mezinárodního platebního systému SWIFT. Z toho byly ruské finanční ústavy v souvislosti s válkou na Ukrajině vyloučeny. Moskva také žádá, aby skončily sankce týkající se výrobců a exportérů hnojiv a potravin nebo lodí plujících pod ruskou vlajkou a podílejících se na obchodu s těmito komoditami. Rovněž mají být zrušena omezení na dodávky zemědělských strojů do Ruska.

To by bylo v souladu s příslibem USA, které podle včerejšího vyjádření Kremlu mají Rusku pomoci obnovit přístup pro jeho zemědělské produkty a hnojiva na světový trh. To Zelenskyj kritizoval s tím, že jde o oslabování sankcí.