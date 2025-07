Thajsko a Kambodža se v pondělí v Malajsii dohodly na ukončení bojů, které proti sobě na hranicích vedly od čtvrtka. Oznámil to malajsijský premiér Anwar Ibrahim, který rozhovory zprostředkoval, píše agentura Reuters. Klid zbraní platí od půlnoci z pondělka na úterý místního času (19.00 SELČ). Je to zásadní krok ke zmírnění napětí a k opětovnému nastolení míru,“ citoval web The Phnom Penh Post společné tiskové prohlášení přečtené premiérem Ibrahimem.

Thajský úřadující premiér Pchúmtcham Večajačaj a jeho kambodžský protějšek Hun Manet výsledek jednání uvítali a na závěr si podali ruce. Následně by se měli sejít vojenští představitelé a úředníci z obou zemí, aby projednali zmírnění situace na hranicích, zatímco ministři zahraničí a obrany z Malajsie, Thajska a Kambodže vypracují mechanismus, který bude zajišťovat dodržování příměří, napsal Reuters.

Jednání se uskutečnilo v Ibrahimově sídle v nově budovaném hlavním městě Malajsie nazvaném Putrajaya. Schůzky se zúčastnili i zástupci Spojených států a Číny. „Spojené státy vítají vyhlášení příměří mezi Kambodžou a Thajskem. Naléhavě vyzýváme všechny strany, aby své závazky dodržely,“ citoval Reuters amerického ministra zahraničí Marka Rubia.

Situace na hranicích obou asijských království se vyostřila minulou středu, kdy Bangkok odvolal svého velvyslance v Kambodži a vyhostil kambodžského zvláštního vyslance v reakci na to, že kvůli minám bylo zraněno dalších pět thajských vojáků, z nichž jeden podle agentury AP přišel o nohu. Přeshraniční střety mezi Thajskem a Kambodžou si vyžádaly nejméně 36 mrtvých a vynutily si evakuaci více než 300 tisíc lidí, dodal Reuters.