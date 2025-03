Umělá inteligence vypadá unaveně. Trh měl celé dva roky na to, aby doběhl realitu, což se mu i povedlo, načež se pozitivní překvapení během výsledkových sezon postupně zmenšovala. AI narativ sice stále žije, ale určité otřesy už pozorujeme. Třeba taková AMD, která neposkytla výhled pro letošní prodej grafických akcelerátorů (ten loňský byl postupně vylepšen hned čtyřikrát, přesto to nestačilo). Nebo AI král Nvidia, která ukázala výtečná čísla, stejně jako výhled, jen aby byla „po zásluze“ odměněna poklesem o osm procent.

Á propos Nvidia. Ta se jen před několika dny dohodla na převzetí jednoho ze svých distributorů. Jedná se o poměrně malou částku, ale tahle taktika byla hojně využívaná například v dot-com bublině za účelem přesunutí rizik z výsledovky na bilanci, která je v případě Nvidie ve velmi dobrém stavu a nějakou menší akvizici bez problémů snese.

Dále tu máme již dva případy, kdy Microsoft zrušil plánovanou výstavbu nových datových center v USA a Evropě, nebo Alibabu, která tvrdí, že svůj nejnovější AI model vytrénovala bez čipů od Nvidie.

Nade vším ale ční lednový blesk z čistého čínského nebe v podobě modelu DeepSeek. Tvrzení čínské strany, že je více než konkurenceschopný k tomu nejlepšímu, co má Západ k dispozici, a byl vytrénovaný za pouhý zlomek nákladů, dostalo velmi brzo trhliny, když prosákly informace, že DeepSeek měl v tréninku údajně přístup až k 50tisícovému clusteru H100 od Nvidie, což by z něj žádnou revoluci nedělalo. Ta se ovšem koná v samotném užívání, tzv. inference – logickém odvozování, kde dokáže být DeepSeek mnohonásobně efektivnější než západní konkurence. Není to jenom prázdné tvrzení. K DeepSeek byl zveřejněn podrobný white paper, kde se tohle tvrzení dá ověřit.

Celé to trochu zavání tím, že masivní výdaje na AI v posledních třech letech (včetně toho letošního) se nakonec mohou ukázat jako přehnané. V takovém případě by měl „big tech“ velký problém doručit takovou návratnost vynaložených investic, po jaké trh prahne. A to i přesto, že koncem dekády by se velikost globálního trhu s grafickými akcelerátory pro datová centra mohla vyšplhat až ke 400 miliard dolarů.