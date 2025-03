Čínské akciové tituly přitahují pozornost investorů hledajících alternativu za drahý americký akciový trh, který se kromě ceny potýká s nevyzpytatelností nového prezidenta Donalda Trumpa. Tezi, že bez investic do amerických akcií to kvůli technologické výjimečnosti Spojených států nejde, vystřídal v poslední době přístup, že jsou na trhu alternativy, do kterých je možné investovat mimo USA.

To dokazuje třeba příběh čínského start-upu DeepSeek. Ten na počátku roku přišel s vlastním modelem umělé inteligence, o němž tvrdil, že je levnější a potřebuje menší výkon než konkurenční americké velké jazykové modely. Čínské společnosti se od té doby předhánějí v tom, která DeepSeek svým modelem překoná.

Co se dočtete dál V čem jsou AI modely od Baidu jiné oproti konkurenci.

Jaká další čínská společnost představila nový AI model.

Může dávat investice do čínských technologických firem smysl.

Proč investory opět přitahuje čínský akciový trh.