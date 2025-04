České zpravodajské služby upozornily poslance na to, že veteráni války na Ukrajině s psychickými problémy by mohli představovat bezpečnostní riziko. Poslanec hnutí ANO Robert Králíček pak veřejně varoval před příchodem válečných veteránů z Ukrajiny „v nepředvídatelném psychickém stavu“ a podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka by ukrajinští muži měli po konci bojů zůstat na Ukrajině, neslučovat se se svými rodinami v Česku a pomáhat s obnovou země. Ministr vnitra Vít Rakušan uklidňoval, že nepředpokládá možnost jejich příchodu po konci války, protože pro ně nebude platit dočasný uprchlický status.

Všechna varování bychom měli brát vážně, ale je také dobré říct, co můžeme dělat nejen se symptomy tohoto problému, ale také s jeho příčinami.

