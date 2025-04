Prezident Donald Trump ohlásil ve středu 10procentní cla na import ze všech zemí světa a k tomu individuální cla na 88 států, které považuje za špatné obchodní partnery. Mezi nimi jsou také členové Evropské unie, která podle Trumpa jeho zemi okrádá, což považuje za ubohé. EU má podle výpočtu jeho administrativy obchodní bariéry na americké zboží na úrovni 39 procent. Trump proto uvalil reciproční cla na úrovni 20 procent.

Americký prezident se objevil na pódiu v Růžové zahradě u Bílého domu s velkou tabulí. Na ní se domácímu publiku snažil ukázat, jak ostatní země obírají Spojené státy a brání americkému exportu vysokými obchodními bariérami. Trump současně deklaroval, jak je vůči ostatním zemím velkorysý, protože jim dává recipročně jen polovinu toho, co ony americkým exportérům.

Trumpova prezentace ale spustila řadu otázek. Lidé se začali ptát, jak jeho administrativa došla k těmto číslům. Podle prezidenta do nich započítala například necelní bariéry nebo manipulace s měnou. Z toho pohledu by se mohlo zdát, že jsou za výpočty týdny analyzování. Možná je to ale jinak. Výpočet si může doma zkusit každý a nezabere to ani pět minut.

