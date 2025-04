Ukrajinští vojáci se v boji na východě země střetli se šesti čínskými vojáky, dva z nich zajali, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Unian uvedl, že doufá, že Američané po této novince změní názor na svou neúčast na schůzce skupiny Ramstein. Dosud se vědělo, že do války proti Ukrajině se na straně Ruska zapojili severokorejští vojáci. „Do boje s šesti čínskými vojáky vstoupili Ukrajinci v Doněcké oblasti. Dva jsou v zajetí. Měli příslušné dokumenty, osobní doklady, dokonce bankovní karty. Jsou to občané Číny,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinský prezident na sociální síti Telegram napsal, že zajatí Číňané bojovali v řadách ruské armády. Jsou podle něj informace, že takových čínských občanů je v ruských jednotkách mnohem více. Zelenskyj také zveřejnil video se zajatým čínským vojákem (na snímku).

„Nyní objasňujeme všechna fakta. Pracuje rozvědka (tajná služba) SBU, příslušné jednotky ozbrojených sil. Nařídil jsem ministru zahraničí Ukrajiny, aby se neprodleně spojil s Pekingem a žádal objasnění, jak se Čína chystá reagovat,“ napsal prezident země, která se už od února 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

To, že Rusko do války v Evropě přímo či nepřímo zapojilo Čínu, představuje podle Zelenského jasný signál, že ruský prezident Vladimir Putin se chystá udělat cokoliv kromě ukončení války a snaží se najít způsob, jak dále válčit. Podle Zelenského je třeba, aby reagovaly Spojené státy, Evropa a všichni ve světě, kdo si přejí mír, zdůraznil.

„Čínští občané bojující jako součást ruské invazní armády na Ukrajině zpochybňují deklarovaný postoj Číny k míru a podkopávají důvěryhodnost Pekingu jako odpovědného stálého člena Rady bezpečnosti OSN,“ napsal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha – podle agentury AFP v narážce na to, že Peking oficiálně zaujímá ke konfliktu neutrální postoj.

Čína poskytuje Rusku silnou diplomatickou podporu od invaze do sousední země, což se na Západě setkalo s kritikou. Peking také hodil záchranné lano ruské ekonomice prostřednictvím obchodu s energiemi a spotřebním zbožím. Není však známo, že by Čína poskytla Rusku zbraně nebo vojenské odborné schopnosti, na rozdíl od Íránu a Severní Koreje. Rusko umožňuje cizincům narukovat do své armády, stejně jako Ukrajina. Díky platu, který nabízí Moskva, je služba v ruských silách atraktivní, poznamenala agentura AP.