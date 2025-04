Německé hospodářství, kam dlouhodobě směřuje skoro třetina českého vývozu zboží, už zhruba pět let přešlapuje na místě. Budoucí vládní koalice si předsevzala dostat ho znovu do tempa, pozvednout jeho konkurenční schopnost, zachovat pracovní místa a tím zabránit hrozícímu poklesu životní úrovně. Vyplývá to z koaliční smlouvy, kterou představila ve středu.

Na dokumentu čítajícím 144 stran se dohodly špičky Křesťanskodemokratické unie (CDU), její bavorské sestry Křesťanskosociální unie (CSU) a sociální demokracie (SPD).

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V čem musel kancléř ustoupit.

Jaké jsou priority pro průmysl.

Čím chce vláda podpořit automotive.

Jak se priority dotýkají Česka.

Co říkají na koaliční smlouvu odborníci.