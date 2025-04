Svět zachvátila nejistota, dolar oslabuje a investoři prodávají americké dluhopisy. Předchozí věta by ještě před pár týdny mnoho čtenářů jistě zarazila. Vždyť americká měna a tamní dluhopisy jsou záchranným přístavem, kam investoři vždy prchají, pakliže se svět otřásá. Jenže tentokrát to neplatí. Americký prezident Donald Trump svou obchodní politikou zařídil, že investoři ztrácí v USA důvěru a stále více se hovoří o takzvané dedolarizaci. A to už by mělo zajímat doslova každého investora, který má své peníze v dolarech.

Kam tečou peníze z amerických aktiv a dolaru.

Co to znamená pro investory.

Proč se kromě dedolarizace mluví také o bitcoinu.