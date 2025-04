Dejme tomu, že cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na většinu světa zafungují tak, jak svým voličům slibuje. Je docela náročné si to představit, když vidíme, jak bizarním způsobem Trump a jeho lidé cla obhajují a pak je kvapně odvolávají či pozastavují, ale dejme tomu. Řada velkých korporací i menších podniků skutečně míní přesunout výrobu do USA, tedy za celní bariéru. Někdo to slovně deklaruje, některé významné firmy se na to připravovaly už od dob prvního Trumpova mandátu. Dejme tomu, že se z prvních vlaštovek opravdu stane vlna a Amerika zažije reindustrializaci, jakou svět ještě neviděl. Dejme tomu, že nastoupí cestu k „výrobní supervelmoci“, jak to Trump slíbil. Tou přece USA byly po víc než polovinu 20. století a byla to především průmyslová síla Spojených států, co pomohlo Spojencům vyhrát druhou světovou válku.

Jenže od té doby se změnila Amerika i svět.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké hi-tech mocnosti poslechly volání po návratu výroby do USA

Co si nejpokročilejší výrobce čipů nechá doma

Jak jsou na tom obory s menší přidanou hodnotou