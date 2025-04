Zákon zavádějící elektronickou evidenci hostů zvanou eTurista měl platit od letošního dubna, nakonec to bude až příští rok. Před finálním schvalováním se politici přou o to, kolik dat mají o turistech sbírat, i to, jak moc jim ubytování zdraží.

Stát mohl mít data o tom, kdo se s kým kde ubytoval. Politici však mluví o šmírování a obavě ze zneužití dat v centrálním registru zvaném eTurista. Nyní se ve sněmovně schyluje k debatě, jaká data tedy bude nakonec stát o ubytovaných hostech sbírat. A zároveň se také řeší, zda nezvýšit takzvané místní poplatky za pobyt, což by ale mohlo vést k prodražení tuzemské turistiky. Změna by měla začít platit od příštího roku. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Proč poslanci nechtějí centrálně sbírat osobní data turistů.

Kdo je zastáncem archivace dat.

Jak se mají navýšit místní poplatky.

