Maďarský premiér Viktor Orbán loni v jednom z projevů vyjmenoval údajné chyby, kterých se Maďaři v minulosti dopustili a z nichž by se měli poučit. Zmínil i víc než 500 let starý souboj o to, kdo se stane papežem. Ke zvolení měl tehdy blízko uherský arcibiskup Tamás Bakócz, ale nakonec neuspěl. „Bývala by to pro nás byla příležitost, jak se stát vítězi globální systémové změny,“ prohlásil Orbán o událostech z roku 1513. Bakócz tehdy přijel do Říma a mezi kardinály otevřeně vedl kampaň za své zvolení. Byť na úplatcích rozdal obrovské částky, hlavou katolické církve se nakonec nestal.

Orbánovu zmínku o této velmi staré události mnozí pochopili jako narážku, že nyní by si Maďaři neměli nechat papežský stolec uniknout. Poté co na velikonoční pondělí zemřel papež František, je mezi favority, kteří by ho mohli nahradit, počítán kardinál Péter Erdö, ostřihomsko-budapešťský arcibiskup. Nového papeže zvolí konkláve, tedy uzavřené shromáždění kardinálů ve vatikánské Sixtinské kapli.

