Podpis smluv s jihokorejskou společností KHNP, preferovaným uchazečem o výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, je na spadnutí. Vedle hlavního kontraktu budou ve středu stvrzeny i dohody na subdodávky pro české společnosti v objemu zhruba 30 procent celého projektu. To přinese konkrétní zakázky pro desítky tuzemských firem napříč různými odvětvími. Od stavebních objektů a infrastruktury přes dodávky pro jaderný a turbínový ostrov až po systémy kontroly řízení a projektový inženýring.

Podíl českých firem na zakázce za 400 miliard korun má celkově dosáhnout až 60 procent. KHNP v nabídce uvedla zhruba dvě stovky konkrétních českých firem, s nimiž chce při výstavbě spolupracovat. Práce pro české firmy ovšem nebude jediným benefitem této zakázky století. Podle lidí z oboru ovlivní tlak na kvalitu dodávek celkovou konkurenceschopnost zúčastněných firem pro další tuzemské i zahraniční projekty. Mluví o řadě přínosů pro celou ekonomiku.

S maximálním zapojením domácích dodavatelů počítá i samotný investor, společnost ČEZ. „Z pohledu investora a budoucího provozovatele elektrárny je zapojení českých dodavatelů do výstavby žádoucí především díky znalosti místního prostředí, povolovacích procesů, technologie a blízkosti provozů a zachování know‑how pro budoucí servis, údržbu a modernizaci,“ zdůraznil člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

Pro české firmy představuje tato investice nejen jednorázové zakázky, ale především příležitost k dlouhodobému růstu a rozvoji. Získají cenné zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi v jaderné energetice, prohloubí své know‑how a zajistí si práci na desítky let dopředu v rámci servisování nových bloků. Zapojení do projektu pro ně může znamenat i odrazový můstek k uplatnění na globálním trhu.

Samotná výstavba nového bloku by měla začít v roce 2029 a zprovoznění je plánováno na rok 2036. Do té doby čeká české firmy série výběrových řízení. V příštích letech se totiž budou ladit detaily celého projektu, z nichž vyplynou konkrétní zadání na dodávku jednotlivých zařízení. Vedle Doosan Škoda Power, která dodá turbíny, by se na stavbě nového bloku mohly podílet například také firmy Škoda JS, I&C Energo, Metrostav, ÚJV, ZAT, OSC nebo Sigma Group. České firmy budou rovněž součástí subdodavatelského řetězce.

Daniel Procházka

výkonný ředitel Doosan Škoda Power

Pokud KHNP dostojí svému závazku lokalizace dodávek a využití místních služeb, bude mít výstavba nových jaderných bloků pro český průmysl výrazně pozitivní dopady. Tak rozsáhlá investice bude mít multiplikační efekt pro celé odvětví strojírenství, energetiky, logistiky a dalších sektorů. Bavíme se tady opravdu o zlomovém momentu, který nasměruje celá odvětví české ekonomiky na desítky let dopředu. Pro naši firmu to znamená posun na novou, vyšší úroveň byznysu – jak v objemovém slova smyslu, tak kvalitativním. Pro každý blok Dukovan dodáme turbíny, to už je domluvené. Nyní jednáme o tom, že bychom dodali celý turbínový ostrov, tedy strojovnu. Dodávali jsme ho už do několika velkých elektráren v Česku i v zahraničí.

Jiří Holinka

generální ředitel I&C Energo

Výstavba nových jaderných bloků může tuzemským firmám přinést růst výroby nejen pro domácí trh, ale i na export. Vzniknou nová pracovní místa, posílí to konkurenceschopnost firem, podpoří technologický rozvoj i dlouhodobou stabilitu české energetiky. Zásadně podpoří rozvoj regionu, přitáhne investice a zlepší místní ekonomiky. Pro I&C Energo účast znamená přístup k dlouhodobým zakázkám v oblasti elektro, systému kontroly řízení, techniky budov a strojních dodávek. Úspěch může vést k dalším kontraktům i mimo energetiku. Další obchodní příležitosti může přinést pravidelná údržba a servis instalovaných zařízení. Největší výzvou je posílení lidských zdrojů a příprava personálu prakticky na všechny požadované pozice. Dlouhodobě a systematicky se na to připravujeme.

František Krček

generální ředitel Škoda JS

Význam takto velkých investic přináší multiplikační efekty nejen průmyslu samotnému, ale celé ekonomice a společnosti. Není to jednorázová věc. Jaderná elektrárna navíc musí procházet pravidelnou údržbou. Řada zařízení technicky nebo morálně zestárne a je nutná pravidelná výměna a servis. Proto bude z hlediska celého českého průmyslu důležitý rozsah a význam dodávek, které české firmy hned od počátku získají. Pro provozovatele elektrárny je a bude ekonomicky i logisticky výhodnější, aby servisování zajišťovaly lokální firmy se zázemím v Česku. Rádi bychom dodávali zařízení pro primární i sekundární část nových bloků. Pokud uspějeme v námi očekávaném rozsahu, chce zaměstnat zhruba 200 až 250 nových lidí, což přinese státu na odvodech přes 100 milionů korun ročně navíc.

Ivo Tichý

výkonný ředitel ZAT

Jsme rádi, že vláda a investor vyjednali pro český průmysl tak významné zapojení. Náš řídicí systém už nyní řídí stávající provozované bloky JE Dukovany z více než 80 procent. Věříme, že budeme moci v obdobné míře poskytovat naše dodávky a servis i pro nové dukovanské bloky. Více než 300 našich zaměstnanců je na to kompetenčně připraveno. Projekt přinese nové výzvy a posílí naši pozici na trhu. Využijeme zkušenosti s technologií reaktoru APR 1000 a přinese nám to technologické, ekonomické i sociální přínosy. Už jsme investovali do vývoje pokročilých řídicích systémů, nového regulátoru certifikovaného dle nejpřísnějších norem i do modernizace výroby. Díky přípravám na projekt jsme rozšířili kompetence a kapacity, což podpoří naše další tuzemské i zahraniční zakázky.

Josef Perlík

předseda představenstva Sigma Group

V případě zajištění skutečně významného podílu přinese výstavba nových jaderných bloků českému průmyslu bezpochyby udržení dostatečně silného know‑how a zároveň možnost následné realizace projektů a dodávek v zahraničí. Byl by to obrovský impulz pro celý obor a pro výchovu nové generace jaderných odborníků v Česku. Pro naši firmu by účast přinesla především zisk referencí z výstavby nového jaderného zdroje a pevně věříme, že i možnost následné realizace dlouhodobých servisních aktivit dodaných zařízení. V neposlední řadě pak dlouhodobé partnerství s významným celosvětovým dodavatelem jaderné technologie. Sigma Group by tak potvrdila svoje klíčové postavení na trhu s dodávkami čerpadel a související technologie.

Lukáš Zedník

zástupce ředitele závodu 08 Metrostav DIZ a ředitel nabídky Dukovany 5

Kromě dlouhodobého zajištění objemu prací může být účast na výstavbě nových jaderných bloků i touženým impulzem pro celý stavební segment. Zájem o inženýrské obory dlouhodobě upadá. Výstavba Dukovan může dostat atraktivitu oboru zpět na vyšší příčky. Je to projekt, u kterého se lze setkávat s moderními technologiemi či netradičními stavebními procesy. Všem pracovníkům v segmentu přinese stabilitu i perspektivu. Stavební část u tohoto typu staveb může dosahovat přibližně 20 až 25 procent z celkové ceny. Věříme, že co největší část z tohoto podílu skončí u českých stavařů, přičemž budeme mít šanci dodávat ucelenější části většího rozsahu a nenastane situace, kdy by české stavební společnosti byly pouhými dodavateli pracovní síly.

Martin Ruščák

generální ředitel ÚJV Řež

Účast ÚJV Řež na výstavbě nových bloků v Dukovanech přinese odbornou podporu projektu, včetně přípravy studií a dokumentace pro povolení stavby a výstavby. Již v roce 2024 jsme spolupracovali na přípravě projektů nových jaderných zdrojů, včetně malých modulárních reaktorů. Budeme hrát klíčovou roli ve výzkumu a vývoji nových technologií, včetně metod monitorování a řízení reaktorů. Spolupracujeme také s mezinárodními partnery, jako je korejská společnost KEPCO E&C, na technických aspektech projektu. Projekt posílí postavení ÚJV Řež na mezinárodní scéně a přinese ekonomické výhody regionu, podporu místních firem a nová pracovní místa. Očekáváme i příchod mladých odborníků, což pomůže vytvořit novou generaci expertů v ČR.

Text vznikl ve spolupráci se společností ČEZ.