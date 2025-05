Nový summit Trendy práce 2025, který se uskuteční 22. a 23. května v Praze, představuje šéf ČSOB Aleš Blažek. „Češi v produktivním věku se většinou nevěnují svému systematickému rozvoji. Dělá to jen desetina z nich. Pro budoucnost Česka je to přitom klíčové, proto summit Trendy práce,“ říká s tím, že demografie, nástup AI a deglobalizace budou pro vývoj české ekonomiky zásadní. Celý program a vstupenky na summit jsou k dispozici zde.

Hlavním zahraničním hostem bude ve čtvrtek loňský nobelista za ekonomii Daron Acemoglu. „Je to jeden z nejvýznamnějších ekonomů naší doby a dlouhodobě se věnuje vlivu technologií a společenských změn na rozvoj pracovní síly. Svým zahraničním pohledem dá navíc lepší kontext aktivitám, které v Česku už děláme nebo o nich uvažujeme,“ říká Aleš Blažek. Z českých byznysmenů bude hovořit také například Ivan Baťka (Fosfa), Dalibor Dědek (Jablotron) nebo Simona Kijonková (JSK Investments).

Co je cílem dvoudenního summitu Trendy práce, jehož jste hlavním partnerem?

Jedním z nejdůležitějších aktiv, která v Česku máme, jsou lidé. A podle ohlasů od firem a z pozorování tuzemské ekonomiky vidíme, že s ním můžeme všichni pracovat daleko lépe. Je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale také lidí, kteří jsou vůbec připraveni na všechny budoucí výzvy, jež nemusí být jen technologické. Proto si myslíme, že je dobré spojit firemní, veřejný i akademický sektor na jednom místě a sdílet fakta, nápady a řešení. Témat k diskusi je tolik, že jeden den k tomu nestačí.

Co vidíte jako klíčové téma?

Češi v produktivním věku se většinou nevěnují svému systematickému rozvoji. Dělá to jen desetina z nich. Dnes ale nestačí vystudovat, začít pracovat a na další vzdělávání rezignovat. Přicházíme do doby celoživotního posunování ve vědomostech a dovednostech a bude to stále důležitější pro udržení a získávání lepších pracovních pozic, vyšších odměn a hlavně pro dlouhodobou pracovní perspektivu. Proto summit Trendy práce, kde bude vznikat obsah, jejž chceme šířit mezi zaměstnavatele, zástupce státní sféry a pochopitelně co nejvíce lidí, kteří si chtějí zvýšit různými způsoby svou kvalifikaci. Celé téma musí být v české společnosti více živé.

Co tedy podle vás bude nejvíce ovlivňovat budoucí trh práce?

Vidím tři hlavní vlivy. Celková technologická změna, která probíhá ve všech oblastech, a nejde přitom jen o digitalizaci, ale o široký nástup AI. Zároveň začínající deglobalizace, na kterou je třeba reagovat změnami ekonomických modelů, a třetím zásadním vlivem je demografická křivka. Pro Česko je neúprosná, počet lidí v produktivním věku se bude snižovat. Kapacitu pracovní síly budeme muset lépe a efektivněji využívat nebo ji budeme muset navyšovat například přes větší zapojení rozumné migrace a lepší podmínky pro znevýhodněné skupiny obyvatel.

Na co si české firmy nejvíce na pracovním trhu stěžují?

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jako ohrožení svého rozvoje, a dokonce existence je uvádí 53 procent firem, dvě pětiny podnikatelů potom říkají, že přišly o zakázky kvůli nedostatku lidí. Týká se to především středních a velkých firem.

Mezi řečníky budou úspěšní čeští byznysmeni, zástupci veřejné sféry, ale také nositel Nobelovy ceny za ekonomii za loňský rok Daron Acemoglu. Co má být jeho přínosem?

Je to jeden z nejvýznamnějších ekonomů naší doby a dlouhodobě se věnuje vlivu technologií a společenských změn na rozvoj pracovní síly. Má svůj pohled na to, jaké instituce v ekonomice musí být efektivní, aby celé země, a tudíž i jejich pracovníci, mohli být úspěšnější. Svým zahraničním pohledem dá navíc lepší kontext aktivitám, které v Česku už děláme nebo o nich uvažujeme. A zároveň ukáže, kde bychom mohli a měli být v rámci světové ekonomiky a přidané hodnoty. Za mě je vždy dobré poslechnout si člověka, který má globální pohled a není úplně zatížen českým kontextem. Ale promluví také velcí čeští průmyslníci, jako je Ivan Baťka z Fosfy, který propaguje odkaz Tomáše Bati, nebo zástupci mladého technologického byznysu, kteří mají k zaměstnávání zase trochu jiný přístup. Budeme hovořit také o zaměstnávání rodičů, home officu, genderových znevýhodněních, AI trendech, prostě to bude velké.

Jaký vy máte přístup k home officu? To je hodně rozdělující téma.

Kanceláře se i po pandemii ukazují jako nenahraditelný prostor pro spolupráci, kreativitu i sdílení firemní kultury. Budu upřímný, nejsem velkým příznivcem home officu, protože se ukazuje, že pokud se lidé nesetkávají osobně, drhne i jejich rozvoj a zajištění kreativní produktivní atmosféry v týmech. Přes teamsy dobrý tým a firemní kulturu nevybudujete.

Jak vy v bance používáte home office?

Tam, kde to dává smysl. Hraje klíčovou roli například při postupném návratu rodičů do práce. Z rodičovské dovolené se nám vrací 84 procent rodičů, což je úspěch, a máme osm procent zkrácených úvazků. Rodiče aktivně podporujeme také prostřednictvím flexibilních úvazků, rozšířené možnosti již zmíněného home officu, speciálních rozvojových a vzdělávacích programů, dětských skupin v našich budovách, příspěvků na školkovné. Všechna tato témata budeme na summitu diskutovat. Jeho součástí bude navíc také veletrh, kde své know-how představí zástupci předních zaměstnavatelů, státních institucí, akademické půdy, ale také technologické firmy.