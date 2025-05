Když stojíte na hraně propasti, je dobré udělat krok zpět, nikoliv dopředu. Němečtí poslanci to zvládli – poté co na první pokus nezvolili příštím kancléřem Friedricha Merze, ve druhém kole mu už dali dostatek hlasů. V tom prvním Merz neuspěl navzdory tomu, že jím vedená vládní koalice má ve Spolkovém sněmu většinu.

Všechno je jednou poprvé, ale v Německu je těch poprvé poslední dobou nějak moc. Ve volbách tam letos na druhém místě skončila krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD), nyní by podle některých průzkumů voličských preferencí dokonce vyhrála. Německá ekonomika bude dost možná třetí rok po sobě v recesi. A nezvolení kancléře hned na první pokus, to se od druhé světové války nestalo. Merze v prvním kole někteří koaliční poslanci nepodpořili. Napodruhé už ano. Jak k tomu došlo a co to znamená, a to i pro Česko?

