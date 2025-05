Kdyby se natáčel seriál o pádu ředitele České televize Jana Součka, dal by se samozřejmě koncipovat jako sitcom o manažerovi, který chtěl vyhovět všem, takže nakonec logicky všechny naštval až k nepříčetnosti, což ho stálo křeslo.

Bylo by to zábavné, s řadou pozoruhodných dialogů a ujetých výstupů, prostě potenciální divácký trhák.

Potíž je ale v tom, že tahle koncepce by nepostihla podstatu věci. Příběh nešťastného Jana Součka totiž není jen tragikomickou story jednotlivce, který přecenil své schopnosti. Je především viditelným důsledkem hlubokého ideového a mocenského konfliktu, ve kterém jde o samotnou existenci médií veřejné služby v Česku. A k jeho ztvárnění se žánr sitcomu dvakrát nehodí. Spíš by to chtělo něco jako docudrama.

Jak by mohl vypadat scénář, kdo by v něm hrál hlavní role a jaký by mohl být závěr?

