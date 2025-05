Umělá inteligence „zasáhla“ i miliardáře Michala Strnada, respektive jeho holding Czechoslovak Group (CSG). V rámci divize Aerospace vzniká subdivize CSG AI, která by se měla vývoji a aplikaci umělé inteligence (AI) věnovat a také investovat do společností, jež se jí zabývají. „Prostředí našeho holdingu je tak trochu agresivně oportunistické, takže když vidíme příležitost, chceme ji využít,“ říká Tomáš Vlček, provozní ředitel divize Aerospace.

CSG opět diverzifikuje své portfolio. V čem vidíte vy nebo Michal Strnad zmiňovanou příležitost u umělé inteligence?

Velmi dobře si uvědomujeme, že AI je dnes určitým fenoménem a stává se klíčovým prvkem snad veškerého byznysu, tedy i našeho. Nemůžeme si dovolit tento trend opominout a ztratit krok, konkurenceschopnost. Není to tak, že bychom se AI začali věnovat až nyní. Už více než dva roky jsme v této oblasti aktivní. Vyvinuli jsme už tři úspěšné aplikace významně založené na využití umělé inteligence a na dalších pracujeme. Chceme dále anorganicky růst, vidíme náš další potenciál i v budoucnu, proto bylo rozhodnutí pana Strnada o založení této subdivize jasným a logickým krokem.

A proč bude nová složka spadat právě pod Aerospace?

Jak jsem zmínil, s AI už nějakou dobu pracujeme, respektive v divizi Aerospace pracují softwarové společnosti jako CS Soft, Atrak, Up Vision či Pocket Virtuality, které mají logicky k této oblasti blízko, a právě v CS Soft máme tým, který se AI aktivně věnuje. Proto padlo rozhodnutí vytvořit subdivizi v rámci Aerospace. U nás to totiž funguje tak, že nejprve musíme mít jasnou představu, řešení, prvotní výsledky a benefity a pak budujeme obslužnost. A protože toto nyní máme, padlo rozhodnutí vytvořit novou platformu. Nevytváříme tedy nejprve složitou strukturu, do které potom hledáme náplň, lidi, společnosti.

Z toho důvodu nyní začínáme pod holdingovou strukturu CSG AI vyčleňovat z existujících společností softwarové produkty, které mají AI prvky. Ty budeme vlastním týmem rozvíjet a chceme toto portfolio anorganickou formou rozšiřovat o společnosti, které bychom získali, pokud budou splňovat potřebná kritéria. Například mají produkty, jež nám chybí a které bychom chtěli získat. A může jít jak o formu akvizic, tak externí spolupráce, například s vysokými i středními školami nebo s vývojovými a inovačními centry. To znamená, že pokud uvidíme příležitost, reálnou šanci růst, pak znovu expandujeme a je možné, že se ze subdivize stane samostatná divize AI.

Co tedy bude hlavním cílem CSG AI? Na jakou oblast uplatnění umělé inteligence se chcete soustředit?

Vidíme dvě cesty, kterými se chceme vydat, dvě oblasti řešení AI, na něž se chceme v rámci CSG AI soustředit. První z nich je obecně optimalizace vnitropodnikových procesů. Tady se aplikace nabízí využít přímo pro náš holding, který už je hodně rozkročený i mezinárodně, a je možná optimalizace od HR přes právní oddělení, finance, obchod a tak dále. Konkrétně bychom viděli příležitost v prediktivních analýzách trhu, automatizaci a vytěžování faktur, smluv, due diligence (hloubkových analýzách – pozn. red.) a podobně.

Druhou oblastí jsou průmyslové aplikace. A nevyhraňujeme se na nějaký určitý průmysl nebo sektor. Tady vidíme příležitosti například v prediktivní údržbě, optimalizaci logistických úloh, automatizaci programování, testování a tak dále. I tady už máme nějaké zkušenosti. A vyvinutá řešení ověřená v rámci holdingu pak pochopitelně můžeme a plánujeme využít i komerčně.

Můžete tyto zkušenosti a aplikace blíže zmínit?

Jistě. Máme jeden velmi zajímavý produkt z oblasti zmiňované predikce. Věnuje se odhadu vývoje cen komodit. V tuto chvíli se v našem případě jedná o měď, která je pro skupinu důležitá. Aplikace je ale replikovatelná na jakoukoli jinou komoditu. Dalším nástrojem, který plně využívá možnosti AI, je Tendera. Jde o řešení, jehož cílem je automatické vyhodnocování nebo příprava tendrů. Jde o velmi užitečný nástroj, který nejenže přináší obrovskou úsporu času a manuální práce při zpracovávání nebo vytváření potřebné dokumentace k výběrovým řízením, ale zároveň eliminuje chyby. Toto řešení je pochopitelně využitelné nejen v našem holdingu.

A dalším příkladem nástroje, který jsme vyvinuli a v naší společnosti testovali pro údržbu civilních dopravních letadel, je systém JATIS. Ten s přispěním modelů AI pomáhá při plánování údržby, oprav a modernizaci. Nejen že predikuje potřebu údržby a modernizací, ale také plánuje kapacity jak materiálové, tak lidské a optimalizuje jednotlivé kroky, aby správně, synchronně a efektivně navazovaly. A také tento nástroj je aplikovatelný v dalších průmyslech, nejen v letectví. Dobrým příkladem je stavebnictví, doprava, zemědělství, logistika…

A je nějaká oblast, do které se pouštět naopak nechcete?

V tuto chvíli je to obecně kyberbezpečnost. Pro nás je tato oblast pochopitelně klíčová, řídíme se všemi bezpečnostními předpisy, je to v podstatě náš denní chleba. Máme také své vlastní nástroje a specialisty pro naše interní potřeby. Ale pro obecné využití je tato oblast hodně saturovaná a regulovaná. V tuto chvíli proto není z hlediska vývoje a uplatnění AI aplikací mimo naši interní potřebu pro nás prioritou.

Vraťme se tedy k vašim plánům s AI. V čem vidíte vaši hlavní přidanou hodnotu?

Naší obrovskou výhodou je velikost holdingu a pestrost průmyslových společností v něm. Disponujeme špičkovými odborníky z oboru. Máme přímý přístup do různých typů průmyslu, což je velký přínos. Další výhodou jsou lidé. Dali jsme dohromady vlastní tým expertů schopných vyvíjet a posuzovat, vyhodnocovat řešení. A třetím velkým plusem je rys typický pro naši společnost, a to je rychlost, akčnost a také flexibilita. Máme jednoho majitele, sedíme takzvaně v jednom domě, proto jakmile sestavíme a předložíme solidní byznysplán, je jeho schválení a realizace rychlá, vše se obejde bez průtahů. Naší hlavní konkurenční výhodou a nejsilnější přidanou hodnotou je už zmiňovaná agresivní oportunita. Hledáme příležitost, a pokud ji vidíme jako realistickou, jsme schopni ji rychle využít a zprocesovat ve výsledek. Pochopitelně je tato flexibilita a rychlost vykoupena i osobní odpovědností, kterou neseme.

Máte nějaké stanovené postupy?

Tady budu možná trochu netradičně nekonzervativní. Nemáme v tuto chvíli plán ve smyslu „tady máte budget, jděte a využijte ho“. Dostali jsme mandát: „Jděte, hledejte a předložte ta nejlepší řešení v AI.“ A pokud toto dodáme a naplníme, tedy budeme opět agresivně oportunističtí, získáme finance na realizaci. Plánem tedy je být dobří a velcí. A velcí budeme tak, jak dobří budeme.

V krátkodobém horizontu, tedy například do konce roku, chceme pro naše aktuální plány získat některé společnosti, které jsme si již vytipovali. Máme už totiž rozpracované další nástroje, a to v oblasti v průmyslových aplikací, ale i optimalizace procesů, konkrétně HR. A také v oblasti ICT v cloudingu, computingu, vytěžování serverů. Jak jsem říkal, jsme dynamičtí a flexibilní. A to, v čem vidíme smysl, dokážeme rychle formalizovat. Chceme v oblasti optimalizace procesů a průmyslových aplikací s využitím kombinace našich vlastních řešení a anorganického růstu předkládat komplexní řešení s AI modely od vývoje až po praktické uplatnění.

Text vznikl ve spolupráci se společností Czechoslovak Group.