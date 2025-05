Japonská automobilka Nissan Motor ve snaze zlepšit hospodaření zruší dalších 11 tisíc pracovních míst. Celkem půjde už o 20 tisíc míst, protože firma o zrušení 9000 pozic informovala už dříve. Počet zaměstnanců podniku se tak v celém světě sníží asi o 15 procent a počet výrobních závodů klesne ze 17 na deset. Své globální výrobní kapacity bez zahrnutí Číny hodlá automobilka zredukovat o 30 procent, uvedla agentura Kjódó.

„Nedělali bychom to, kdyby to nebylo nezbytné k přežití,“ řekl k restrukturalizačním opatřením šéf podniku Iván Espinosa, který se do čela Nissanu postavil začátkem dubna. „Máme velmi vysokou nákladovou strukturu. Situaci komplikuje rovněž nestálost a nepředvídatelnost globálního trhu,“ dodal.

Automobilka také zveřejnila výsledky hospodaření za uplynulý finanční rok, který skončil v březnu. Nissan hospodařil s čistou ztrátou 670,9 miliardy jenů (zhruba 101 miliard korun), zatímco o rok dříve měl čistý zisk 426,6 miliardy jenů. Firma neposkytla odhad zisku na aktuální finanční rok. Poukázala v této souvislosti na nejistotu spojenou s celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nissan se nyní potýká se slabým prodejem v Číně a ve Spojených státech. Automobilka se navíc ještě plně nezotavila z let krize a chaosu, jež vyvolalo zatčení a sesazení bývalého generálního ředitele Carlose Ghosna v roce 2018.