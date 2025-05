Také si pamatujete, když vám doma nebo ve škole říkali, abyste dělali to či ono, že je to pro vás dobré? Dnes už chápeme, že většina z těch rad byla prospěšná, ale tenkrát se nám moc nechtělo je následovat. Myslím, že tato paralela výstižně charakterizuje dnešní přístup mnohých k problematice udržitelnosti. Snaha o akceleraci opatření v oblasti udržitelnosti začala být vnímána jako přehnaná regulace a nepřiměřený tlak. A možná přirozenou reakcí mnohých byla kritika a odmítání.

Udržitelnost a společenská odpovědnost by neměla být povinná, nebo bychom alespoň měli mít možnost zvolit si míru zapojení. Někdo bere udržitelnost jako volnější disciplínu a zabývá se jen tím, co ho zajímá a dává mu smysl. Jiní „hrají“ vyšší ligu a snaží se dělat věci, které považují za přínosné i nad rámec zákonných povinností. A pak jsou ti, kteří se vědomě rozhodnou reprezentovat udržitelnost na vrcholové úrovni, cílit na maximální výkon a posouvat hranice možného.

Troufám si říct, že Česká spořitelna má nejvyšší ambice. Máme vysoké nároky na sebe a chceme hrát významnou roli v podpoře dlouhodobě udržitelné prosperity české společnosti. Naše mise nám to tak ukládá a my chceme v tomto duchu spoluvytvářet #silnější a udržitelnější společnost, kterou tvoří finančně zdraví, vzdělaní a sebevědomí občané a firmy.

Udržitelnost ale není jednoduchá disciplína a nedá se sledovat jako ohraničená a snadno měřitelná aktivita. Možná jdu tímto výrokem s pilou na svou vlastní větev. Řídím přece tým udržitelnosti a měla bych umět vyjmenovávat a vyčíslovat, jak moc jsme udržitelní nebo „zelení“. Takhle my se ale na udržitelnost nedíváme.

Udržitelnost ve Spořitelně funguje, protože z ní mají prospěch všichni

Ve Spořitelně jsme běžný přístup obrátili – namísto samoúčelného rozvíjení udržitelnosti klademe důraz na to, aby udržitelnost rozvíjela nás. Přesněji řečeno hledáme způsob, jak principy dlouhodobě udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti propisovat do všeho, co děláme. Pro lepší představu zkusím nabídnout několik konkrétních příkladů z různých koutů Spořitelny.

Sledujeme a snižujeme naše provozní emise. Do pěti let dosáhneme plné elektromobility našeho vozového parku. Zvyšujeme podíl financování udržitelných investic našich klientů.

Udržitelnost prostupuje každodenním fungováním banky uvnitř, od týmové spolupráce až po strategické plánování. Učíme se stále lépe starat o naše lidi, žít naše hodnoty a kultivovat firemní prostředí. Otevřeli jsem první spořitelní školku pro podporu návratnosti rodičů do práce. Stínové představenstvo tvořené šesticí mladých progresivních lidí ovlivňuje budoucí strategii i přístup k nejmladší generaci. Akcelerujeme rozvoj našich lidí využitím diagnostiky Gallup CliftonStrengths, která objevuje a rozvíjí talenty jednotlivců. Flexibilní pracovní profily a týmové dohody zlepšují rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Snažíme se o to, aby ze zohledňování principů udržitelnosti měl nějaký přínos každý.

Vsadili jsme na to, že rozvoj a spokojenost všech kolegyň a kolegů se přelije do jejich ochoty věnovat maximální péči milionům individuálních a firemních klientů. Lidé, kteří dnešní Spořitelnu tvoří, ji skutečně posouvají kupředu a pomáhají stále většímu počtu klientů k finančnímu zdraví a prosperitě. A finančně zdraví lidé a dlouhodobě úspěšné a stabilně rostoucí firmy jsou podmínkou silnějšího Česka.

Tady by se kruh mohl uzavřít. Nesmíme ale zapomínat zapojovat i křehčí a zranitelnější skupiny společnosti, které nejsou ve fázi zralosti nebo zdravé odolnosti. Proto investujeme do potřebných systémových změn českého školství v oblasti finanční gramotnosti i celoživotního vzdělávání, které je nutnou podmínkou konkurenceschopnosti Česka. Velmi aktivně také podporujeme sociální podniky a neziskové organizace na cestě k finanční nezávislosti.

Impulzy pro silnější budoucnost

Letos slaví Česká spořitelna dvě stě let od svého založení a jsme možná jednou z mála českých firem, jejíchž mise se za posledních 200 let nezměnila. Usilujeme o to, aby se synonymy české ekonomiky staly podnikavost, inovace a ambice uspět, doma i za hranicemi. Našimi kampaněmi inspirujeme Čechy k sebevědomí, které je klíčem k osobní i společenské prosperitě. Podpora a prostředky, které lidem a firmám nabízíme, je podrží na jejich cestě, hybnou silou jsou ale vždy oni sami. Tohle je podstata našeho přístupu k dlouhodobě udržitelnému rozvoji a prosperitě.

Nakonec nám dojde, že udržitelnost sice není pro všechny povinná, ale prostředí je jen jedno jediné – přírodní i společenské. Společenská odpovědnost v české společnosti dlouhodobě roste. Navzdory výkyvům a tlakům lidé chtějí být finančně i osobně silnější, zdravější, odolnější a chtějí to samé pro své děti i firmy a hledají příležitosti, jak růst dlouhodobě a udržitelně. A my rosteme s každým, kdo je i díky nám #silnější. Funguje to, protože to všichni skutečně chceme.

Článek vznikl ve spolupráci s ISFC.