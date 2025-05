České výdaje na obranu mají během pěti let vystoupat až na tři procenta HDP. To dělá téměř 100 miliard korun ročně navíc. A ty bude třeba každoročně někde vzít. Zatímco bezpečnostní experti řeší, za co ty peníze utratit, ekonomové mají méně viditelnou, ale o to zásadnější a možná ještě těžší otázku: Z čeho to zaplatit?

Z čistě ekonomického pohledu je odpověď jasná – zvýšení daní by mělo být součástí vládní strategie hned od počátku. Objasňujeme to v nové studii think-tanku IDEA při CERGE-EI.

