V České republice se specializujete zejména na správu firemních flotil. Jaké hlavní tendence na automobilovém trhu v současné době ovlivňují skladbu vozových parků?

Jednou z tendencí, které na trhu vidíme, jsou dopady inflace. Ceny nových vozidel rostou stejně jako náklady na související služby, například údržbu, pojištění nebo pneumatiky. Firmy se snaží těmto zvýšeným nákladům předcházet a my jim pomáháme optimalizovat správu vozového parku tak, aby byl inflační dopad co nejmenší. Zaměřujeme se proto na efektivní řízení nákladů a klademe důraz na prevenci nečekaných výdajů, například v případě nehod či nutnosti čerpání náhradního vozidla. Takové situace nejen narušují provozní kontinuitu a snižují efektivitu firem, ale zároveň přinášejí dodatečné náklady.

Jaké nástroje pomáhají inflaci čelit?

Abychom co nejúčinněji předcházeli inflačním dopadům na firmy, je nezbytné dobře řídit provoz vozidel, například optimalizací stylu jízdy. S tím nám pomáhá telematika, která umožňuje identifikovat vozidlo, jehož způsob jízdy neodpovídá pravidlům. Pokud někdo jezdí příliš agresivně, negativně to ovlivňuje nejen bezpečnost, ale také provozní náklady. Vede to k rychlejšímu opotřebení vozu, vyššímu počtu pokut a zvýšenému riziku nehod. Klíčovým aspektem je také efektivní komunikace s řidiči, aniž by je nadměrně zatěžovala administrativa. To umožňují nástroje, jako je náš DriverPass, který mají řidiči nahraný v mobilních telefonech a poskytuje jim informace o údržbě vozidel, stavu pneumatik nebo aktuálních varováních. Například na zvýšenou pravděpodobnost krupobití. Dalším významným faktorem je přizpůsobení produktů specifickým potřebám zákazníků. U rozsáhlých flotil s tisíci vozidly je pro hospodárnou správu nezbytný kvalitní software. Vidíme rostoucí zájem firem o řešení na míru, která jim umožňují lépe optimalizovat provoz, než aby se spoléhaly na standardizované produkty.

Není určitý rozpor v nástupu digitalizace a ve snaze o individuální přístup k zákazníkovi, tedy o řešení mobility na míru?

Digitalizace jednoznačně pomáhá stabilizovat běžné procesy, což nám umožňuje soustředit se na specializované oblasti. Například distribuce zelených karet se historicky řešila tiskem papírových dokumentů a jejich individuálním rozesíláním. Dnes probíhá elektronicky – každý řidič našeho vozu si kartu může jednoduše stáhnout přes DriverPass. Díky tomu se můžeme více zaměřit na prevenci nehod, školení řidičů, ale třeba i na optimalizaci nákladů spojených s nabíjením elektromobilů. Ceny nabíjení často kolísají, někdy až dvojnásobně oproti běžné sazbě. Digitální nástroje nám umožňují lépe plánovat logistiku a vyhýbat se nepřiměřeně vysokým cenám. To přináší značné úspory a efektivnější řízení nákladů.

Jak velkým tématem je pro české firmy elektromobilita?

Elektromobilita je velkým trendem. V porovnání se západní Evropou na ni ale přecházíme velmi pozvolna. Každým rokem nicméně sledujeme nárůst podílu objednávek elektromobilů, přičemž mnoho firem v elektromobilitě vidí ekonomický či ekologický smysl. Abychom jim proces usnadnili, poskytujeme poradenství a analýzu nákladů TCO (celkové náklady na vlastnictví – pozn. red.) na kilometr, která ukazuje postupnou cenovou konvergenci mezi cenou za provoz elektrovozidla versus ostatní motorizace.

Martin Brix (50) Přes 25 let působí v oblasti správy podnikových flotil. Začínal jako risk manager ve společnosti LeasePlan ČR, kde se poté přes pozici finančního ředitele vypracoval na post generálního ředitele. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, je držitelem titulu Finanční ředitel roku 2016 a aktuálně působí jako generální ředitel společnosti Drivalia Lease Czech Republic, pod jejíž správu spadá 32 tisíc vozidel. Zároveň má na starosti rozvoj tuzemských aktivit skupiny Crédit Agricole Auto Bank, vlastníka Drivalie.

Každé desáté nově objednané vozidlo u vaší společnosti už jezdí na elektřinu. Vnímáte to jako velké číslo?

Ve srovnání se západní Evropou je v České republice podíl elektromobilů nízký, v Norsku je to přes 90 procent. V rámci Evropy jsou nůžky široce rozevřené a my se spolu s Polskem a Maďarskem nacházíme na chvostu. To však nemusí být nutně problém. Důležité je, že přechod probíhá přirozeně, primárně prostřednictvím tržních principů. Viděli jsme, že v západní Evropě byla zprvu snaha uměle podpořit přechod prostřednictvím dotací. Jakmile však pobídky skončily, trh se vychýlil zpět.

Co je důvodem, že elektromobilita není ještě tak velkým tématem ve firemních flotilách?

Hlavním důvodem je cena. Ve firmách, kde mají vozidla vysoké nájezdy, nemusí být elektromobily ideálním řešením. Masivní rozšíření elektromobilů mezi obchodníky, kteří denně cestují po celé republice, zatím ekonomicky nevychází. U vozidel, která nejsou využívána tak intenzivně, je však situace odlišná. V podstatě se ale čeká na širší nabídku produktů, tedy na to, až automobilky rozšíří svůj sortiment.

Stoupá i počet firem, které na elektropohon převádějí celou flotilu, nebo jsou elektromobily spíše doplněk ve flotile?

Elektromobilita ve firmách bývá většinou doplňkovým řešením, využívaným tam, kde to dává smysl, a zaměstnanci, kteří ve firmách fungují jako ambasadoři elektromobility. Plošný přechod na elektromobily není tak častý, spíše ho pozorujeme u firem, které mají přímou vazbu na energetiku, elektromobilitu nebo bankovní sektor. U ostatních k němu dochází spíše postupně skrze ­ambasadory, což považujeme za zdravější přístup, který umožňuje firmám postupné získávání zkušeností a zavádění nových interních procesů bez výrazného narušení provozu.

Jaké služby v oblasti elektromobility zákazníkům nabízíte?

Kromě samotného provozu vozidla nabízíme řešení na sledování domácího nabíjení. Díky speciálním kabelům, které monitorují množství odebrané elektřiny, mohou zaměstnanci získat od firmy odpovídající kompenzaci za nabíjení vozu. Nabízíme reporting soukromých a firemních kilometrů, který se u elektromobilů počítá jinak než u spalovacích motorů. Součástí služeb je komplexní poradenství, pomoc s výběrem vozidel a v rámci operativního leasingu můžeme poskytnout i wallboxy. Zákazníkům nabízíme také nabíjecí karty a z důvodu roztříštěnosti nabíjecí infrastruktury i mapu nabíjecích stanic v rámci naší aplikace. Poskytovatelé jsou různí a neexistuje jednotná databáze nabíjecích míst, což může řidičům komplikovat orientaci. Díky naší aplikaci mají přehled o dostupných nabíječkách. V neposlední řadě v rámci operativního leasingu na sebe přebíráme technologická rizika. Elektromobilita je stále ještě na začátku, to znamená, že technologické inovace postupují velmi rychle. Vozidla proto mohou poměrně brzy zastarávat, což ovlivňuje jejich tržní hodnotu na trhu ojetin. Operativní leasing je v tomto ohledu ideální řešení, protože zákazník není vystaven riziku tohoto technologického zastarávání.

Na jakých novinkách aktuálně pracujete?

Značka Drivalia vstoupila na český trh před dvěma lety, kdy převzala tuzemské zastoupení leasingové společnosti LeasePlan. Změna vlastníka nám přinesla řadu výhod, mimo jiné jsme se dostali pod křídla jedné z největších evropských bank Crédit Agricole, což nám pomohlo v přístupu k financování. Došlo k rozšíření našich služeb o krátkodobou půjčovnu. Aktuálně máme pobočku na letišti a pokračujeme ve vytváření sítě půjčoven po celé zemi. V současné době také pracujeme na rozšíření naší nabídky o bankovní služby. Náš vlastník Crédit Agricole Auto Bank se specializuje na financování jak retailových zákazníků, tak dealerů. Od léta letošního roku bychom rádi tyto služby zpřístupnili i v České republice. Primární cílovou skupinou budou korporátní zákazníci, přičemž financování bude k dispozici také dealerům jako doplněk k poskytování operativního leasingu. Pracujeme na řadě novinek, které přinesou našim zákazníkům širší možnosti financování i využití vozidel.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Drivalia Lease Czech Republic.