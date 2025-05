Provoz na dálnici D1 na 24. kilometru u Senohrab v Praze‑východ začala omezovat pokračující rekonstrukce mostu Šmejkalka. Ten je poslední částí dálnice mezi Prahou a Brnem, která dosud neprošla velkou rekonstrukcí. Dělníci už dokončili základní práce pod mostem a přesunuli se nahoru na dálnici. Od včerejšího odpoledne je na úseku omezena rychlost na 80 kilometrů v hodině, v každém směru zůstávají dva zúžené pruhy.

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt, most opravuje za 965 milionů korun bez DPH. Práce začaly v létě 2023, s uvedením do provozu se počítá v roce 2027.

Následující čtyři měsíce budou dělníci rozšiřovat střední dělicí pás. Auta budou jezdit v obou směrech ve dvou zúžených pruzích vyosených do stran, aby prostřední část zůstala volná pro stavbu. Na podzim stavbaři převedou veškerou dopravu na jednu polovinu dálnice na Brno a druhou, po níž nyní jezdí auta na Prahu, tím uvolní pro postupné rozebrání. Historický oblouk zůstane zachován.

Po stavbě nové poloviny dálnice, která potrvá zhruba rok, dělníky čekají stejné práce na opačné straně. Ředitelství silnic a dálnic odhaduje, že při demolici vznikne asi 10 tisíc tun recyklátu, který se dělníci budou snažit zčásti zapracovat zpět do stavby. Zároveň je čeká sanace historického oblouku. „V některých místech je vidět výztuž, musíme tyto části konstrukce opravit,“ uvedl Radim Cihlář ze společnosti Strabag. Po dobu rekonstrukce by se mělo jezdit v každém směru dvěma pruhy maximálně osmdesátikilometrovou rychlostí. Ve výjimečných situacích bude v jednom směru průjezdný jen jeden pruh.

Most Šmejkalka nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila na podzim 2021. Zakázka na jeho opravu byla vypsána samostatně, metodou design and build, tedy navrhni a postav.

Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později. Délku stavby ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 ji upravovali. Most pak byl uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.