Česku se stále nedaří rozjet stavbu vysokorychlostní železnice. Ukazuje to pohled na přípravu jednotlivých staveb. Správa železnic sice neustále hlásí nové pokroky, ale reálný stav je, že do země se nekoplo a ještě několik let to tak zůstane. Termín začátku první stavby se už roky odsouvá.

Projekt za asi jeden bilion korun mohlo Česko ještě před pár lety financovat skoro celý z evropských peněz – takhle bude muset stavět spíš na dluh.

Stát přitom ještě před čtyřmi lety sliboval, že právě v roce 2025 začne stavět tratě pro rychlosti 320 nebo 350 kilometrů za hodinu. Místo nich teď začalo ministerstvo dopravy a Správa železnic ukazovat jako historický úspěch mnohem menší projekt: první tratě pro rychlost 200 kilometrů za hodinu. První takovou v pondělí oficiálně zahájil ministr Martin Kupka (ODS) jihozápadně od Přerova.

