Umělá inteligence (AI) už dávno není jen pomocník s generováním textů. V byznysu existuje řada způsobů, jak AI nástroje zapojit do konkrétních procesů, které firmě pomáhají vydělávat peníze a růst. „Pomocí umělé inteligence mohou firmy nejen ušetřit čas, ale znásobit svůj vlastní potenciál. Klíčová otázka tedy není, jak s AI začít, ale kde ji využít tak, aby měla co největší dopad na výsledky,“ řekl v debatě Hospodářských novin zakladatel a jednatel firmy Boost.space Tadeáš Marek.

Mnoho firem cítí, že by s umělou inteligencí měly nějak pracovat, aby je nepředběhla konkurence, často ale nevědí, za jaký konec to vzít, a nakonec zůstanou u vytváření automatizovaných e‑mailů nebo pokročilého vyhledávání informací.

„Začít back officem je asi nejjednodušší, ale nepřinese to nejžádanější účinky,“ podotkl Kamil Levinský, partner společnosti Jet Ventures, která má zkušenosti s vyhledáváním úspěšných technologických start‑upů. Lepší je podle něj zapojit umělou inteligenci do klíčových firemních procesů a hledat pro ni místo tam, kde bude mít největší přínos, ať už je to zvýšení efektivity, zrychlení výroby, flexibilita nebo bezpečnost.

Autor popisků: AI agent

Praktické zkušenosti s tím má firma Notino, která využívá AI nástroje například ve svém produktovém katalogu. „Z dat, která dostáváme od dodavatelů, nám umělá inteligence dokáže generovat celou řadu obsahů, od grafiky přes textové výstupy až k podkladům pro chatboty a call centrum,“ popsala praxi ve své společnosti Lucie Martincová, která v Notinu pracuje na pozici content director. V rozšířené verzi pak může umělá inteligence pomáhat i s predikcí a vykrýváním výpadků.

Ve výsledku to firmě přinese výrazné úspory. „V případě copywriterů nám vytváření textového obsahu ušetří asi 40 procent práce. Mohlo by to být až 80, kdybychom byli ochotní dělat kvalitativní kompromisy. To jsme ale nechtěli, takže texty ještě procházejí copyeditingem a korekturami,“ dodala Martincová.

Jak tedy z nástrojů umělé inteligence udělat šikovné agenty, kteří mají vliv na výkon a měřitelné výsledky? „Potřebujete k tomu data, instrukce a možnost vykonávat jednotlivé akce. To umožňuje platforma, která propojuje AI rozhraní s vaším firemním systémem,“ shrnul základní předpoklady Marek, jehož firma Boost.space právě takovou platformu poskytuje.

Prvním krokem je podle něj zjistit, co firmu brzdí a kde jsou její lidské limity. „U nás to bylo třeba plánování obchodních schůzek. Připravili jsme si AI agenty, kteří na základě databáze kontaktů posílají zprávy přes LinkedIn a další kanály, pomáhají nám získávat klienty a usnadňují jim naplánovat si s námi schůzku,“ popsal Marek.

Když se tento problém vyřešil a schůzky se začaly hromadit, objevila se nová překážka a firma musela vymyslet způsob, jak velké množství schůzek zaznamenávat do CRM systému a připravit odpovídající počet nabídek. Podle Marka se pak implementace AI nástrojů začne obvykle řetězit, protože jeden krok odhalí nové příležitosti k dalším. „Postupně se firma naučí dělat tyto kroky metodicky a většinou se pak už nechce zastavit,“ konstatoval Marek.

Vaše kočka má hlad

Inovativní firmy, které se na rozvoj umělé inteligence zaměřují, přitahují také pozornost investorů. „Podíl investic do AI se oproti tradičním start‑upům násobně zvýšil,“ potvrdil v debatě Levinský a z pohledu investičního fondu společnosti Jet Investment také popsal základní priority výběru. „Chceme investovat do start‑upů, které jsou vertikálně zaměřené a perfektně implementují AI na daný problém. Zároveň si vybíráme ty, které už se validovaly na trhu a mají za sebou počáteční fázi hledání produktu, po kterém je poptávka,“ zmínil některá z důležitých kritérií.

Nadějných start‑upů, které se zabývají AI a mají šanci se udržet na trhu, jsou podle něj u nás stovky. „Ochota zavádět inovativní řešení je v Česku extrémně velká. Myslím si, že firma, která tuto ochotu nemá, dlouhodobě nepřežije,“ dodal Levinský.

Kromě toho, že se umělá inteligence stane běžnou součástí všech firem, čeká ji zcela jistě další rozvoj. „Už teď pozorujeme, jak rychle se tyto nástroje vyvíjí. Prompty už nemusíme opakovat, protože AI asistent nás zná a pamatuje si naše preference. Tady ještě uvidíme extrémní nástup personalizace,“ poznamenal Levinský. Ta se může projevit například v marketingu. Dodavatel si třeba spočítá, že konkrétnímu zákazníkovi už dochází naposledy zakoupené balení krmiva pro zvířata a AI agent mu pohotově doručí reklamu s obrázkem hladové kočky.

Dalším trendem mohou být virtuální persony na sociálních sítích. „Budeme se setkávat s postavami, které budou na sítích generovat virální obsahy a vydělávat peníze, aniž by s jednalo o živé lidi,“ odhadl Levinský.

Čím víc se však rozšíří nástroje umělé inteligence, tím cennější bude autenticita skutečných lidí. „Role člověka se posune od rutinní práce k úkolům, kde je potřeba kreativita, kritické myšlení a schopnost dát technologiím správný směr,“ dodal Marek. Podle Martincové zůstane na pracovním trhu prostor i pro ty, kdo nejsou specializovaní odborníci, ale umějí pracovat s lidmi. „Myslím, že od práce s lidmi nás AI úplně neodřízne, takže i s touto schopností bude mít lidská práce stále svou přidanou hodnotu,“ zmínila v debatě.

