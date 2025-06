Akademie věd čelí nejvážnějším snahám o její likvidaci od roku 2009. Právě chystaný plán na zřízení ministerstva pro vědu skrývá velké riziko v podřízení základního výzkumu politické moci. Koncept nového plánovaného ministerstva ohrožuje i Grantovou agenturu, která financuje podstatnou část základního výzkumu v České republice.

Přestože se volby blíží a ministr pro vědu Marek Ženíšek (TOP 09) se již takřka plně přepnul do své nadcházející role stínového ministra zahraničí, jeho tým na úřadu vlády pod vedením Pavla Dolečka bez jakékoliv veřejné diskuse tajně připravuje koncepci ministerstva pro vědu a vysoké školy. Tato myšlenka se na první pohled může zdát přitažlivá – oblast výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) je v současné době roztříštěná mezi řadu výzkumných organizací, poskytovatelů financí atd. Nové ministerstvo by teoreticky dokázalo značnou část tohoto chaosu sjednotit, pokud by pod sebou mělo Grantovou a Technologickou agenturu i vysoké školy. Nicméně, jak to už ve vědě i politice bývá, ďábel se skrývá v detailu.

