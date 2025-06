Po přistání v Limě vyráží většina cestovatelů za největším lákadlem Peru – legendami opředeným městečkem Machu Picchu. Turisté s nabitým itinerářem často zamíří vnitrostátním letem přímo do Cuzca, které je centrem incké kultury a také ideálním výchozím bodem pro návštěvu slavné památky. Do karet ovšem nenahrává jeho velká nadmořská výška okolo 3400 metrů nad mořem. Rychlý přesun do hor může způsobit výškovou nemoc a mnohé plány zhatit. V Peru se vyplatí cestovat pomalu a zvykat si na značné převýšení postupně.

Kdo si místo letadla zvolí silnici, získá nejen čas na aklimatizaci, ale také příležitost objevovat další krásy země. Přibližně 300 kilometrů jižně od Limy leží město Ica a poblíž také známá oáza Huacachina, která láká na adrenalinové projížďky v dunách a sandboarding. V okolní poušti však vládne ticho a pouštní hory pečlivě střeží svá tajemství.

Velryba v poušti a obrazce Nazca

Město Ica je dnes obklopeno pískem, před dávnými časy tu ale bylo moře. Se správným průvodcem může výlet do pouště ve skutečnosti znamenat cestu do minulosti. Písek je místy posetý stovkami zkamenělin drobných mořských živočichů. Nepřekonatelnou atrakcí je ale kostra velryby, přestože je napůl zavátá pískem. Artefakty jsou přitom volně přístupné a jejich ochrana plně spočívá v rukou místních.

„Tuto kostru našla moje žena Victoria, když projížděla přes pouštní hory a dostala defekt. Vystoupila z auta a rozhlížela se, jak by si pomohla. Z výšky uviděla v písku pod sebou obrovskou kostru. Tenkrát si myslela, že je to krokodýl. Přivolaní vědci však řekli, že jde o kostru velryby,“ říká průvodce Luis Alberto Jhong Raffo. „Téměř nikdo o tomto místě neví a my sami sem vodíme jen malé skupinky návštěvníků,“ dodává.

Atrakcí pro turisty v blízkosti města Ica je kostra velryby. Ta byla objevena úplnou náhodou. Foto: Jitka Kvartková

Luis je milovníkem pouště a přeje si, aby se k ní lidé chovali s respektem. Dříve mu patřil velký podnik na chov a zpracování kuřat, před pár lety se však rozhodl byznys opustit. S manželkou upravili část svého domu na pokoje pro hosty a Luis dnes také provází turisty pouští. Zná v ní každé zrnko písku a fajnšmekrům nabízí také přenocování uprostřed dun.

Nedaleko od města Ica se nachází jedna z nejznámějších a plochou nejrozsáhlejších památek zapsaných na seznam kulturního dědictví UNESCO – obrazce na planině Nazca. Rozměry některých obrazců dosahují až několika kilometrů, proto je většina z nich zřetelná jen při pohledu z letadla. Zobrazují nejčastěji zvířata a jejich smysl doposud není známý. Protože obrazce nejsou ze země rozpoznatelné a byly objeveny „teprve“ zhruba před sto lety, vede skrze ně silnice. Její výstavba totiž začala ještě o něco dřív.

Bílé město v horách

Až se pokocháte pouští, přijde čas vyrazit do hor. Místem vhodným pro postupnou aklimatizaci je Arequipa, druhé největší město v Peru. Říká se mu také Bílé město podle kamenů, ze kterých je postavena většina domů v centru. Arequipa má údajně nejkrásnější náměstí v celé zemi a na město shlíží spící sopka Misti, jejíž vrchol ve výšce téměř 6000 metrů nad mořem je zakrytý čepicí věčného sněhu.

Díky nadmořské výšce asi 2400 metrů nad mořem si tu cestovatel může postupně zvykat na řidší vzduch a připravovat se na další převýšení. Ubytovací zařízení běžně hostům nabízejí čaj z koky, který aklimatizaci usnadňuje. Lístky této rostliny jsou k dostání na každé tržnici a pro Peruánce je to běžná součást jejich života. Před odletem zpátky do Evropy je však dobré zkontrolovat všechny kapsy a ujistit se, že vám tam omylem pár snítek nezůstalo. Vyhnete se zbytečným komplikacím a hledáčku protidrogových pracovníků na letišti.

Druhý nejhlubší kaňon na světě a pramen Amazonky

Arequipa je výbornou startovací pozicí také pro návštěvu údolí řeky Colcy a zatím méně známého stejnojmenného kaňonu. S hloubkou 3500 metrů se jedná o druhý nejhlubší kaňon na světě (pro srovnání Grand Canon v USA nedosahuje hloubky ani 2000 metrů). Hnízdí zde draví kondoři andští, jejichž pozorování patří k populárním atrakcím nejen pro místní. Cestou z Arequipy však cestující překonávají horské sedlo ve výšce 5000 metrů nad mořem, předchozí aklimatizace je proto víc než vhodná. Z hor tohoto regionu také stékají první pramínky řeky Amazonky.

Kaňon Colca je druhý nejhlubší na světě. Foto: Jitka Kvartková

Pokud odsud směřujete přes náhorní plošinu Altiplano k jezeru Titicaca, pohybujete se neustále v nadmořské výšce kolem 3500–3800 metrů. Vyplatí se proto mít neustále po ruce termosku s čajem, anebo aspoň pár lístků koky na žvýkání.

Za domorodci na jezero Titicaca a legenda o vzniku Incké říše

Jezero Titicaca je největší vysokohorské jezero na Zemi a zároveň je opředené řadou legend. Podle jedné z nich úzce souvisí se vznikem Incké říše.

Říká se v ní, že bůh Slunce vyslal na zem svého syna a dceru, jimiž byli Manco Capac a Mama Ocllo. Ti se vynořili z vod jezera Titicaca, vybaveni zlatou holí. Měli jít a hledat místo, kde se zlatá hůl snadno zaboří do země až po hlavici, a tam vystavět město. Stalo se tak v jedné dolině s velmi úrodnou půdou. Tam vzniklo město Cuzco, centrum Incké říše a podle Inků pupek světa. V těchto místech vystavěli také první chrám zasvěcený bohu Slunce, později přestavěný na skvostný chrám Coricancha.

Zpět však k jezeru Titicaca. Turistům s nabitým itinerářem zde cestovní agentury obvykle nabízejí zhruba dvouhodinový výlet na plovoucí rákosové ostrovy Uros. Mimo jiné se v průběhu výletu dozvědí více o historii ostrovů s ukázkou místních tradic. Kdo však chce poznat místo blíž, vydá se na některý ze vzdálenějších ostrovů nabízejících delší plavbu po jezeře včetně přespání v rodinách. Znamená to ale vzdát se teplé sprchy za cenu poznání malebného ostrova a komunity žijící podle dávných zvyků. A kdo má chuť, může se vykoupat přímo v jezeře, tak jak to s oblibou dělají domorodci. Jeho průměrná teplota se sice pohybuje kolem 13 až 14 stupňů, u břehu však bývá teplejší.

Cuzco – pupek světa

Samotné město Cuzco přímo tepe historií. V architektuře se mísí původní incké základy staveb, na nichž španělští dobyvatelé vystavěli své chrámy a další stavby v koloniálním stylu. Pulzující Coricancha, nejposvátnější incké místo a dnes muzeum, láká tisíce návštěvníků denně. Nedaleká tržnice San Pedro se všemi vůněmi a chutěmi daleko přesahuje moderní evropská nákupní centra. Živý cvrkot na náměstí, spousta restaurací a kaváren, lidé ze všech zemí světa. Nad městem se tyčí socha Bílého Ježíše, od které se skýtá úchvatný výhled na ruch města.

Za pupek světa pak místní považují město Cuzco. Foto: Jitka Kvartková

Cuzco je často také výchozím bodem pro turisty putující na slavné Machu Picchu. Většina z nich zamíří na prohlídkový okruh, který prochází ruinami původního městečka. Kdo si troufne zdolat 2600 schodů a vystoupá na samotný vrchol hory Machu Picchu, je odměněn působivým výhledem na okolní hory a vychutná si místo v klidu a bez tlačenice. Stojí to rozhodně za to!

V Posvátném údolí chce žít každý

Velkou pozornost si zaslouží také Posvátné údolí, jehož část leží na trase mezi Cuzcem a Machu Picchu a je přímo prošpikované inckými památkami. Nenechte se však zmást jeho názvem.

Toto údolí je sice nabité posvátnými místy, Inkové mu však takový význam přikládali hlavně kvůli úrodné půdě. Oblast sloužila jako hlavní zásobárna Cuzca. Díky mírnému klimatu a přijatelné výšce 2800 metrů nad mořem se později těšila značné oblibě také u španělských dobyvatelů a jejich potomků. Jeho popularita mimochodem roste i v poslední době, hlavně mezi obyvateli Limy a dalších velkých měst.

„V Posvátném údolí se v poslední době hodně staví. Jednak se sem přesouvají bohatí lidé z Limy, kteří v covidu trpěli zavření ve svých bytech. Odsud totiž mají možnost pohodlně pracovat na dálku. A stále také roste zájem turistů. Ti Posvátné údolí považují za startovací bod k řadě inckých památek včetně Machu Picchu,“ říká Percy Nina, který se svou ženou Lucií Piptovou provozuje penzion v poklidném městečku Urubamba. Také oni momentálně rozšiřují kapacity.

„Češi a Slováci si nás oblíbili díky mé ženě, která je slovenského původu, a hosté se tak u nás snadno domluví. Jezdí k nám skupinky i jednotlivci, pro které na míru sestavuji poznávací cesty do okolí. Často chtějí vidět místa, která v žádném cestovním katalogu nenajdou a cestu k nim znají jen místní,“ usmívá se Percy Nina.

Gurmánská Lima

Je libo syrovou rybu zalitou limetkovou šťávou, pečené morče nebo vyhlášený dort tres leches? Peruánská kuchyně je údajně nejlepší v celé Jižní Americe a hlavní město Lima pak uznávaným centrem milovníků jídla. Pokud jste ještě zcela nepropadli chutím a vůním Peru, nechte si před návratem čas na hýčkání žaludku v některé z restaurací ve čtvrti Miraflores nebo Barranco. Do Peru se budete chtít vracet znovu a znovu.

Pečené morče patří k místním specialitám. Vychutnat si ho můžete například v Cuzcu nebo hlavním městě Lima. Více z cesty najdete na blogu autorky www.kvartkova.cz. Foto: Jitka Kvartková

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.