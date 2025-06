Existují místa, která si ve spojitosti se spánkem možná nevybavíte. Co třeba noc v sudu uprostřed vinice, na stromě, v železničním vagonu, bublině či včelíně? Chcete‑li svůj spánkový rituál i zážitky s neobvyklým ubytováním vytáhnout o úroveň výš, nebojte se vyzkoušet něco skutečně netradičního. Kdo si přeje vybočit ze standardu, najde dostatek příležitostí i v české „kotlině“.

Spaní na medu s včelí televizí

Představte si rozkvetlou horskou louku, tisíce voňavých květin a bylin, nedaleký les, potok a ukrytou kapličku. Uprostřed této téměř nedotčené přírody je do svahu zasazen včelín. Právě v něm můžete sdílet prostor s desítkami tisíc včel.

Spaní na medu je umístěno na horské louce v nadmořské výšce 730 metrů v Chráněné krajinné oblasti Orlických hor. Místo s výhledem na vrch Zakletý je ideální nejen pro odpočinek, ale i nástupním místem pro průzkum okolí. Hřebenovka Orlických hor je od zdejšího včelína vzdálená jen tři a půl kilometru. „Cestou po ní si můžete prohlédnout vojenská opevnění z 30. let 20. století, užít si nekonečné výhledy z rozhleden, navštívit poutní místo Neratov s ikonickým kostelem s prosklenou střechou,“ říká Lenka Dočekalová, která spolu se svým manželem Tomášem stojí za luxusním medovým glampingem v Říčkách v Orlických horách.

Když vejdete do jejich včelína, okamžitě ucítíte vůni medu, vosku a propolisu a uslyšíte uklidňující bzukot. Budete vnímat energii včel přes vibrace, cítit jejich rytmus i teplo. Odpočívat budete jen pár centimetrů nad úly, napít se můžete ovčelené vody a zblízka pozorovat za prosklenou stěnou „včelí televizi“, jak se tu říká speciálnímu prosklenému úlu, který Tomáš Dočekal navrhnul a vlastnoručně vyrobil.

Díky ní zblízka, a přitom z bezpečí, uvidíte to, co leckterý včelař nevidí za celý život. „Například jak včelí královna klade vajíčka, jak se prokousávají na svět nové včely, jak mladušky krmí larvy, jak včely na svých nožkách přinášejí pyl do úlu nebo jak vyhánějí trubce z úlu ven. Zjistíte, co se děje uvnitř úlu těsně před tím, než se včely vyrojí nebo než včelí královna odletí na snubní let,“ říká Dočekalová.

Ve chvíli, kdy načerpáváte síly přímo nad včelími úly, se zároveň ocitáte v biorezonančním poli, což je elektromagnetická zóna, již včely svými vibracemi vytvářejí. „Toto biopole rezonuje s alfa vlnami v lidském mozku, které navozují uvolnění, relaxaci a startují ozdravné procesy v lidském těle. Současně dýcháte úlový vzduch, jenž je směsicí medu, vosku a propolisu a obsahuje i další léčivé látky. Včelí bzukot má terapeutický účinek, stejně jako bílý šum,“ říká Dočekalová, podle které šest hodin spánku ve včelíně vydá za deset hodin v normální posteli. „Je to jako rychlonabíječka pro lidské tělo,“ je přesvědčená.

Největší výzvou a oříškem bylo přizpůsobení jednoho prostoru tak, aby vyhovoval jak lidem, tak včelám zároveň. „Bylo třeba zvážit tisíce technických detailů vyplývajících z orientace ke světovým stranám, svažitosti terénu, vlastních potřeb včel a nároků lidí. Stavba splňuje nejvyšší požadavky, které plně reflektují potřeby včel i vysoký komfort pětihvěždičkového hotelu,“ vysvětluje provozovatelka.

Neobvyklé ubytování vnímají pozitivně i hosté. „Hned po vstupu do včelína se přirozeně posadí na lavici se včelími úly a zadívají se do útrob včelí televize. Automaticky zpomalí a desítky minut poslouchají s neskutečným zájmem zajímavosti o životě včel. Velmi častou reakcí na konci pobytu při loučení bývá: Zůstávám tady, zrušte všechny následující rezervace,“ říká s úsměvem Dočekalová.

Spaní na medu

Web: www.spaninamedu.cz

Cena za noc: od 5634 Kč za dvě osoby

Ubytování ve vagonu ve stanici Kovářská

Další netradiční ubytování nestojí na zahradě, louce nebo v hotelovém areálu. Nachází se na funkční železniční koleji, uprostřed hustých lesů na hřebeni Krušných hor, ve výšce 850 metrů nad mořem.

Barbora a Štěpán Macháčkovi se už přes deset let věnují obnově železniční stanice v krušnohorské obci Kovářská. Historickou budovu z 19. století zachránili před zbouráním, když ji odkoupili od Správy železnic ve velmi zchátralém stavu. Na rekonstrukci získávají prostředky mimo jiné i nabídkou neobvyklého ubytování ve vlakových vagonech. „Kdyby je zapřáhla lokomotiva, mohly by dojet kamkoli po světě,“ říká Barbora Macháčková.

Vagony jsou celkem čtyři – Alois, Fanynka, Lesní hytlák a Přednostův hytlák. Všechny mají krbová kamna na dřevo, vybavenou kuchyň, velkou postel a koupelnu s horkou vodou. Osobní vlaky kolem nich jezdí jen o víkendech od jara do podzimu. „Když odjede v podvečer poslední turistický víkendový motorák, zahalí naše horské nádraží ticho a divočina. Pak už jen vyhlížíme jeleny, lišky nebo možná i vlky jako jediné další návštěvníky naší stanice,“ vypráví Macháčková.

Největším oříškem podle ní byla samotná přestavba starého vagonu v dezolátním stavu, který kdysi vozil nanejvýš balíky. „My jsme z něj ale chtěli udělat plně komfortní a zateplené studio, ve kterém bychom mohli bydlet po celý rok. Technickou výzvou byla posuvná panoramatická okna. Líbila se nám totiž původní posuvná vrata, chtěli jsme zachovat jejich funkci, a tak jsme dospěli k obrovským skleněným oknům, která izolují, dají se otevřít a zároveň poskytují nádherný výhled,“ říká.

Spát ve vagonech můžete celoročně, ale podle Barbory Macháčkové mají největší kouzlo během pošmourných podzimních dnů, kdy se okolní příroda překonává v barvitých scenériích, koleje pokrývají ranní mlhy a z vagonu se stává příjemné teplé útočiště a místo pro lenošení.

Vagony se nacházejí v oblasti, která je ideální pro pěší turistiku i cyklistiku a v zimě pro běžecké lyžování a skialpy. Kousek od nádraží se nachází lyžařský areál Klínovec. „Ty, kdo nevyhledávají bufet na každém kopci, čeká odměna v podobě nádherných výhledů z méně známých krušnohorských vrcholů, jako je Jelení hora, Velký Špičák nebo třeba Mědník. Výlety se dají podniknout i vlakem, který o víkendech zastaví přímo vedle ubytovacích vagonů na Kovářské. Vlaky jezdí z Kovářské až do saského Cranzahlu, kde se dá přestoupit na tamní parní úzkokolejku Fichtelbergbahn,“ říká Macháčková. V bližším okolí nádraží se v lesích ukrývá například historická vápenka nebo opuštěná obec Königsmühle, dnes dějiště občasných kulturních akcí a uměleckých setkání.

Zájem o ubytování na koleji je velký, termín je potřeba si rezervovat zhruba půl roku dopředu. Peníze, které hosté za ubytování utratí, jdou na rekonstrukci historických budov samotného nádraží. „Ani přes obrovský zájem ale neuvažujeme o přidávání dalších vagonů, protože jejich větší koncentrace by celému místu vzala jedinečnou atmosféru,“ zdůrazňuje Macháčková. Nově ale bude hostům k dispozici strážní domek neboli vechtrovna.

Vagony ve stanici Kovářská

Web: www.vagonynahorach.cz

Cena za noc: od 2500 Kč pro 3 dospělé nebo 2 dospělé a 2 děti

Tree house v Resortu Green Valley

Sníte o tom, jaké je to nocovat v korunách stromů? V Česku si tento zážitek můžete vychutnat hned na několika místech. Stromový glamping nabízí Resort Green Valley v obci Chotýšany na Benešovsku. Jedním z jejich stromů je tree house Na třech dubech, který byl jedním z prvních v Česku a dodnes zůstává se svými devíti metry nad zemí nejvyšším stromovým domem u nás.

„Když večer zavřete dveře malého domečku ukrytého v korunách stromů, ocitnete se v úplně jiném světě. Vše se zpomalí. Vnímáte šumění listí, tiché praskání větví, občasné houkání sovy, přeběhnutí veverky po střeše. Usínáte s vůní lesa, v peřinách je příjemné teplo a za oknem probleskují hvězdy mezi korunami,“ popisuje stavitelka Eva Maděryčová‑Kotulánová z Resortu Green Valley, jaké to je, usínat ve větvích. „Za deště je zážitek ještě silnější – kapky bubnují na střechu, celé místo se stane útulným útočištěm. Je v tom zvláštní směs bezpečí a divokosti,“ dodává.

Zároveň přiznává, že stavba stromového domu byla velkým technickým oříškem. „Strom není pevný základ jako beton nebo země – žije, roste, hýbe se s větrem. To jsme museli od začátku respektovat. Jednou z největších výzev bylo najít správnou rovnováhu mezi stabilitou domu a ochranou stromů. Použity byly speciální techniky kotvení, kdy se do stromu nevrtá a které jim umožňují dál růst a zároveň bezpečně unést váhu stavby,“ vysvětluje Maděryčová‑Kotulánová.

Areál v současné době nabízí sedm glampingových ubytování a letošní novinkou je hobití dům, který návštěvníky přenese do světa fantazie. „Půlkruhová konstrukce částečně zapuštěná v zemi, s velkorysými kruhovými dveřmi a okénky, je vtáhne do atmosféry světa půlčíků a jejich kouzelných obydlí,“ láká k návštěvě Maděryčová‑Kotulánová

Tree house v Resortu Green Valley

Web: www.green‑valley.cz

Cena za noc: 4500 Kč pro 3 osoby

Bubble Hotel Skyhome

Milovníci netradičních zážitků mají možnost vychutnat si nerušený spánek pod hvězdnou oblohou v průhledném bublinovém hotelu. Tohle netradiční ubytování se nachází ve vesničce Přední Kopanina, kousek od pražského letiště.

Na myšlenku pořídit si velikou bublinu umístěnou někde mimo velkoměsto přišli Vít Musílek a David Lín během covidu. Před ním chodili pracovat do sdílených kanceláří, jenže ty byly v pandemii zavřené. Potřebovali proto nějaké místo v přírodě, kde se budou cítit dobře.

Stavba prvního bublinového hotelu v Česku se ale neobešla bez komplikací. Na začátku se jim nafukovací konstrukce hroutila na hlavy, při velké bouřce zase vypadly pojistky a přestala se nafukovat. „Jednou nám začala zespoda téct trubkou na klimatizaci voda a hodinu před příchodem hostů jsme řešili, jakým způsobem bublinu vevnitř bez oken vyvětrat,“ vzpomíná na začátky Musílek.

Aktuálně oba majitelé připravili bublinu zcela novou s pevnou konstrukcí, na novém místě u pražského Letiště Václava Havla. „Má dvě místnosti, hlavní má pět metrů a menší dva a půl metru v průměru. Je celá průhledná jako ta minulá, ale nově jsou v ní i chytré technologie jako smart osvětlení, chytrý zámek na kód a otisk prstu a automatické záclony okolo bubliny, které se samy otevírají podle východu a západu slunce,“ popisuje Musílek, který inspiraci pro svůj bublinový hotel čerpal na svých cestách od Dubaje po Šanghaj.

O tom, jaká bude v bublině atmosféra, ale podle něj rozhoduje počasí. „Pro milovníky bouřky a deště je to nevšední zážitek – být pocitově venku v teple, obklopený padajícími kapkami, a přesto je necítit. Skvělý čas na přemýšlení, i když s trochu strašidelným pocitem. Západ nebo východ slunce jsou zase ideální na pohodovou snídani nebo večeři s partnerem. Stejně jako na pozorování mračen nebo prolétajících letadel z postele,“ líčí rozmanitou atmosféru Musílek.

„Očekávali jsme, že k nám bude jezdit specifická skupina lidí, ale máme hosty od mladých teenagerů přes podnikatele až po důchodce. Občas přijíždí tramvají, jindy novými mercedesy. Měli jsme také návrhy od filmařů k natáčení záběrů do českých filmů,“ dodává.

Bubble Hotel Skyhome

Web: skyhomes.cz

Cena za noc: 3990 Kč pro 2 osoby

Ubytování v dřevěných sudech ve Vinařství pod Hradem

Strávit pobyt na místě, jaké by vás nejspíš ani nenapadlo, lze také přímo uprostřed vinic pálavských vrchů, v nejvýše položené vinařské obci na Pálavě – Klentnici. A to rovnou v sudu. V rodinném Vinařství pod Hradem mají pro hosty zařízené hned dva a k dispozici je pro ně také kuchyňka, toaleta, terasa a venkovní gril.

Ubytování v sudu je možné od března do poloviny listopadu. „Každé období má něco do sebe. Na jaře vše kvete a všude to bzučí. Přes léto je krásně zelený celý vinohrad a všude je cítit levandule. Na přelomu léta a podzimu tu návštěvníci mohou zobat hrozny našeho sauvignonu nebo si dát ve vinařství burčák,“ říká Libor Málek z Vinařství pod Hradem.

Ubytování ve vinařském sudu

Web: www.vinarstvipodhradem.cz

Cena za noc: od 1 900 Kč pro 2 osoby

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.