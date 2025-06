Sabatikl se počítá spíše na měsíce, bývá delší než klasická dovolená, proto se vyplatí připravit se. Co od něj očekávat? Možná získáte dosud netušený pohled na svět, rozvinete svoji kariéru, dostanete se k aktivitám, na které vám při běžné rutině už nestačí kapacity. Nebo si zkrátka jen odpočinete – od práce, lidí, stresujících situací.

Dejte to vědět šéfovi

Čím dříve začnete se zaměstnavatelem o delším volnu jednat, tím lépe. Načasování žádosti úzce souvisí s tím, jak dlouhou pauzu plánujete. Významnou roli hraje i vaše zastupitelnost, celková firemní kultura a míra flexibility. Dobré vodítko pro vyjednávání může představovat zkušenost kolegy, který sabatikl čerpal před vámi – pokud taková situace nastala.

Ideální je začít o volnu v délce šesti měsíců či více jednat alespoň rok předem. Zaměstnavatel tak získá dostatek času promyslet změny v týmu a vy si zvýšíte šanci, že vaší žádosti vyhoví – i když to možná nebude hned napoprvé.

Uklidněte klienty

Také podnikatelé by měli volno předem promyslet. I v jejich případě je dobré projednat svou absenci s klienty a včas zjistit, jaké potřeby nebo zakázky mohou v dané době být aktuální. Klienti díky tomu dostanou příležitost seznámit se se zastupující osobou, dohodnout se na plnění, případně mohou s předstihem vystavit objednávky. Anebo hledat (dočasně) jiného dodavatele. Každopádně včasná komunikace zvyšuje šance na uchování dobrých vztahů a spokojenost na obou stranách.

Pokud by hrozila ztráta klíčového klienta, včasné otevření diskuse dává prostor najít win‑win řešení: posunout termín nebo upravit délku sabatiklu, zajistit kvalifikovaný zástup, připravit podklady dopředu, nastavit náhradní komunikační kanály, poskytnout jednorázovou slevu a podobně.

Co je sabatikl Sabatikl neboli tvůrčí volno je delší období pracovní pauzy. Má své kořeny ve starověké židovské tradici, kde každý sedmý rok měl být rokem odpočinku pro pole i rolníky. Původně měl i hlubší duchovní význam – lidé měli věřit, že i v době nečinnosti o ně bude postaráno. Dnes je sabatikl vnímán jako období odpočinku a obnovy sil, a to buď v osobním, nebo pracovním životě. Sabatikl je obvykle neplacený, některá pracoviště však mohou souhlasit s poskytnutím náhrady mzdy. Například v německých firmách je tento koncept poměrně dobře zaběhnutý: zaměstnavatel v období přípravy na sabatikl sráží zaměstnanci část mzdy, kterou mu potom vyplácí v době volna. Tento typ volna zaměstnancům umožňuje strávit čas libovolnou aktivitou, například vzděláváním, prací na vlastním projektu nebo cestováním. Po přestávce se pak odborník vrací na své předchozí místo.

Pusťte se do příprav

Jakmile je rozhodnuto o termínu a délce sabatiklu, je možné se pustit do konkrétních příprav. Obzvlášť v případě kratšího volna je dobré mít dopředu plán, anebo aspoň hrubou představu o tom, co by mělo být náplní vašeho odpočinku. Ať už je cílem vzdělávání, cestování nebo rozvoj koníčků. Promyslete si, zda pro vás bude konejšivá samota, nebo chcete naopak strávit čas s vybranými lidmi. Při cestách do exotických vzdáleností zvažte roční období, a tedy i to, jaké aktivity tu budou ve zvoleném termínu dostupné. Čas plyne rychle a byla by škoda na poslední chvíli zjistit, že vysněný kurz je vyprodaný, dobrovolnická místa obsazená nebo ceny letenek vyšponované na maximum.

Myslete na zdraví

Při plánovaném delším pobytu mimo rodnou hroudu dává smysl projít kalendář a zjistit, jaké lékařské prohlídky spadají do období nepřítomnosti, a absolvovat je buď s předstihem, nebo se přeobjednat na pozdější termín. Například zubní prevence před cestou do méně vyspělých zemí může ušetřit řadu nepříjemností během pobytu.

Vyplatí se také zvážit, jaké léky člověk pravidelně bere a zda mu současná dávka vystačí na celou dobu, kdy to bude mít k svému lékaři a do dobře zásobené české lékárny hodně daleko.

Uvažujte prakticky

Pozornost si zaslouží také domácnost a finance. Nebude během pobytu mimo domov končit fixace hypotéky nebo smlouvy na odběr energií? Není v bytovém domě plánovaná větší rekonstrukce, která si vyžádá součinnost nájemníků? Také mohou končit termínované vklady či jiné finanční produkty, na kterých zůstanou ležet peníze bez zhodnocení.

Další otázkou jsou pojistné smlouvy a různá vyúčtování. I když je možné řešit většinu z nich na dálku, mohou během tvůrčího volna představovat nepříjemná vyrušení. Při delší nepřítomnosti se také vyplatí projít permanentky a různá předplatná a požádat o jejich přerušení tam, kde to poskytovatel umožňuje.

Připravte na sabatikl rodinu

Komunikace s širší rodinou je dalším důležitým bodem v přípravné fázi. Své blízké zná každý nejlépe sám, proto je způsob a načasování velmi individuální. Obzvlášť u prarodičů a starší generace je potřeba komunikovat citlivě. Pokud svůj aktivní pracovní věk prožili za minulého režimu, budou pro ně pojem sabatikl a jeho myšlenka hodně novátorské.

Optimální je nastavit si komunikační kanály i frekvenci kontaktu dopředu a pak se pravidelně hlásit. Rodina bude v klidu a předejdete zbytečnému pnutí. Zároveň je podpora rodiny klíčová v případě krize, kdy je potřeba na dálku řešit velmi nestandardní situace. Což pochopitelně platí v obou směrech.

Aklimatizujte se po návratu

Při návratu z tvůrčího volna se vyplatí rezervovat si několik dnů na adaptaci těla i mysli. Platí to hlavně při delších cestách do destinací v odlišném časovém pásmu.

Zároveň možná pocítíte potřebu začlenit nové zkušenosti a zážitky do svého života. Jejich dopad může být překvapivý. Získaný nadhled vás může přivést k větší vděčnosti za to, co máte doma – ať už jde o rodinné zázemí, pracovní vztahy nebo úroveň života v Česku, včetně zdravotnictví, bezpečnosti či funkční veřejné dopravy. S odstupem se také můžete rozhodnout pro změnu kariérního směru.

Začleňte se

Po dlouhé absenci si pozornost bude žádat také rodina. V této chvíli se opět otevírá velký prostor pro citlivou komunikaci, protože fungování rodiny se během sabatiklu přenastavilo. Ti, kteří vás během nepřítomnosti zastupovali, se mohou cítit unavení a chtít se dočasně stáhnout. Anebo naopak budou žádat zvýšenou pozornost. Delší nepřítomnost jednoho z členů může ukázat, že je v rodině potřeba přenastavit role.

