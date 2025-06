Systém zdravotního pojištění je v současné podobě neudržitelný. Náklady na léčbu nemocí postupně stárnoucí populace každým rokem stoupají. Letos by podle odhadů Ústavu zdravotních informací a statistiky měly dosáhnout 520 miliard korun a v roce 2040 už to bude dvojnásobek, tedy jeden bilion. Zástupci byznysu proto přišli s vlastními návrhy změn, které by mohly pomoci trend zbrzdit. Uvítali by systém připojištění a rádi by se sami zapojili do kontroly zdravotních pojišťoven.

Zbývá vám ještě 90 % článku