Zisky tří největších německých výrobců aut – Volkswagenu (VW), BMW i Mercedesu-Benz – v poslední době stále klesají. Padá jim i provozní marže. Jedním z hlavních cílů německých manažerů je přitom vytáhnout rabat co nejvýše. To se však nedaří. Jedním z důvodů je i to, kdo jejich vozy kupuje a za kolik. Některé značky totiž čím dál více prodávají auta s nižším ziskem, ačkoliv vozy ceníkově stále zdražují. Jak je to možné?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V čem je problém některých německých automobilek.

Jak z toho ven.

Jak klesají marže německým firmám.

O co se německý autoprůmysl snaží.