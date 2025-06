Je to jedna z nejúspěšnějších tuzemských interpretací skladby vážné hudby, alespoň na sociálních sítích. Čtyřminutový záznam The Phantom of the Opera Andrewa Lloyda Webbera nahrál v roce 2017 Prague Cello Quartet pod vedením Jana Zvěřiny v interiérech polorozpadlého kostela Všech svatých ve Stvolínkách na Českolipsku.

Na YouTube si jej dosud přehrálo více než 47 milionu uživatelů. Nyní se ale klip stal předmětem neobvyklého sporu. Jeho výsledkem je, že společnost Google, která portál YouTube provozuje, musí do třiceti dnů sdělit, kdo skladbu na její portál umístil a kolik si tím vydělal. Podle dostupných informací je to přitom první rozsudek v Česku, kdy soud přikázal, že Google musí sdělit, kolik klip vydělal na reklamě.

