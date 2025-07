Příběh, který je ve výrobních a servisních firmách k vidění stále častěji. Až 66 procent českých zaměstnavatelů má podle průzkumu ManpowerGroup potíže najít vhodné zaměstnance. Přitom v sektoru výroby, logistiky a technických služeb chybí podle Jiří Halbrštáta lidé chronicky. Každý rok odchází do důchodu víc lidí, než kolik jich přichází ze škol. Ztrácí se tak po dekády budované know‑how. Ruku v ruce s tím se ovšem mění i přístup k informacím: mladí technici nechtějí pročítat PDF návody a manuály. Chtějí prakticky „vidět, jak se to dělá“. A chtějí to vidět hned.

Aby zkušenosti nezůstávaly jen v hlavě

V době, kdy z průmyslových firem se zkušenými techniky často nenávratně mizí i know‑how, je schopnost znalosti zaznamenat a upravit k praktickému použití klíčem k udržení provozní kontinuity. Firmy proto hledají cesty a technologie, jak zkušenosti efektivně digitalizovat a sdílet – jednoduše, rychle, srozumitelně a napříč generacemi. Textové návody už dávno nestačí, i kdyby byly v elektronické podobě. Často nejsou dostatečně aktuální, neobsahují nejnovější poznatky a „triky“. „Navíc, kdo chce dnes šprtat tisícistránkový manuál a dlouze hledat při opravě tu správnou kapitolu s popisem, kde najít ten který ventil a jak ho uvolnit. A právě to praktické, jak a čím, v manuálu často chybí. Generace Z je zvyklá učit se přes video, intuitivně a interaktivně,“ myslí si Ondřej Barva, obchodní ředitel Pocket Virtuality.

Proto přichází ke slovu nové technologie, které mohou být skutečně revoluční. Reagují na výzvu trhu a kladou si za cíl postupy digitalizovat. Zachytit, jednoduše interpretovat a snadno využít v terénu. Mohou řešit tři zásadní problémy naráz: nedostatek kvalifikovaných lidí, ztrátu firemního know‑how a mezigenerační propast ve vnímání pracovních návodů. Jedním z takových řešení je i český software Lumnio, který už podle názvu vnáší „světlo do procesů“ a nabízí jednoduché a kompletní řešení.

„Ve firmách vidíme obrovský posun. S odchody svých zkušených zaměstnanců sice bojují, ale podle některých našich klientů jim odejde do důchodu během pěti let až 30 procent techniků. Proto jsme se na tuto problematiku začali blíže zaměřovat a loni v listopadu jsme na konferenci Smart Industry představili naše řešení Lumnio. Nástroj, který umožňuje jednoduchým způsobem zachytit pracovní know‑how zkušených techniků a připravit z něho vizuální postup formou videa, rozšířené reality nebo interaktivních scénářů pro ostatní, mnohem méně zkušené kolegy, často úplné nováčky,“ vysvětluje Bohuslav Paule, CEO společnosti Pocket Virtuality, která za produktem stojí a na trhu působí od roku 2017.

Od know‑how k „udržení znalostí“

A jak to funguje v praxi? Zkušený pracovník si při servisním zásahu nebo údržbě nasadí chytré brýle, například se osvědčují brýle Realwear, nebo použije mobilní telefon či tablet s nainstalovaným softwarem. Systém zaznamená video z jeho pohledu, včetně hlasového komentáře. Umělá inteligence aplikovaná v Lumnio následně pomůže video rozdělit na logické kroky, vybrat klíčové momenty a vytvořit z nich multimediální pracovní postup – kombinaci krátkých videí, fotek a poznámek jak hlasových, tak v podobě titulků. Výsledek je srozumitelný, přehledný a použitelný na všech běžných zařízeních.

Ovšem využití nekončí u návodů. Výborně funguje i modul vzdálené podpory. „Technik například v terénu pracuje podle postupu, který se mu v brýlích nebo na jiném zařízení zobrazuje, ale přesto si v nějakou chvíli není jistý, třeba zjistí, že někde, kde nemá, teče olej. Zahájí tedy videohovor s kolegou nebo expertem, který mu okamžitě poradí, kde má co otřít a utáhnout,“ směje se a trochu zlehčuje Bohuslav Paule. Ale hned dodává: „A poradí mu třeba až z druhého konce světa. A to často doslova. Technikovi datového centra v Indii může poradit expert z Česka. V tuto chvíli ještě anglicky, ale aktuálně pracujeme na jazykových modelech, které budou online překládat, aby mohl každý z účastníků hovořit svým jazykem a nic se neztrácelo vlivem třeba nepřesné formulace v cizím jazyce,“ popisuje Paule fungování v praxi i nejbližší plány na rozšíření a vylepšení aplikace Lumnio. Co se podpory různých jazyků týká, již dnes je systém připraven pro fungování v různých jazykových mutacích, a lze jej tedy využívat globálně. Už nyní ho čeští zákazníci využívají v zahraničí, například pro podporu servisů techniky na Ukrajině nebo na svých pobočkách v USA. Firma má se svým produktem globální ambice. V nejbližší době se chystá zahájit prodej na Slovensku, v Polsku, na Balkáně nebo třeba i v Japonsku. Poté přijdou na řadu další země.

Ale zpět k návodům a vzdálené podpoře – je potřeba dodat, že se celá konverzace nahraje a uloží a může sloužit jako další návod nebo důkaz, že byla oprava či údržba provedena. To je zásadní nejen pro operativní efektivitu, ale i z hlediska auditu a bezpečnosti. „Systém automaticky zaznamená, kdo kdy co udělal, jak dlouho mu to trvalo, jestli si během toho zavolal o pomoc a jak postupoval,“ popisuje Ondřej Barva. Díky tomu lze kdykoli vygenerovat protokol o průběhu opravy nebo údržby včetně všech relevantních dat. To hraje ve výrobním prostředí, ale třeba i v logistice, ve zdravotnictví, u armády a podobně důležitou roli například při dodržování bezpečnosti a záruk, plánování servisních zásahů nebo kontrolách kvality. A zároveň je to cesta k snižování chybovosti, další optimalizaci procesů a snižování nákladů.

Budoucnost průmyslu Stáhněte si přílohu v PDF

Jednoduchost jako klíčová hodnota

Hlavním cílem vývojářů Lumnia ovšem není tvorba robustního softwaru pro IT experty. Naopak – klíčovým heslem je jednoduchost. „Zákazník by si měl být schopen pracovní návod připravit sám, bez našeho zásahu. A ne za týden, ale třeba za hodinu. To je jediný způsob, jak může takový systém škálovat,“ zdůrazňuje obchodní ředitel. Zkušenosti z praxe nejen českých zákazníků ukazují, že tento přístup funguje. Lumnio je plně mobilní, běží na Androidu, iOS i chytrých brýlích. Obsah se připravuje jednou a automaticky se přizpůsobí různým zařízením. Firma nabízí transparentní SaaS model (software jako službu), zkušební verzi zdarma a licenční model, který nerozlišuje mezi tvůrcem a uživatelem obsahu – každý může dělat obojí. Navíc má aplikace otevřené rozhraní a je schopna dobře interagovat s nadřazenými systémy jako ERP nebo facility management systémy, předávat jim a přijímat od nich data.

Dalším cílem je v budoucnu usnadnit zákazníkovi odkudkoli získat aplikaci, licence a veškeré potřebné informace zcela online. Tedy opět v duchu základních principů – jednoduše, rychle a kompletně.

Lumnio jistě není nástrojem, který řeší „všechno a všude“. Ale pro firmy, které hledají rychlý a efektivní způsob, jak přizpůsobit své týmy nové realitě, jak předat zkušenosti a odlehčit přetíženým technikům, může být přesně tím, co potřebují. „Nejde o hrozbu budoucnosti, ale o realitu současnosti. Digitální návod je víc než jen video. Je to nová forma sdílení znalostí, která respektuje realitu průmyslové praxe. Myslím, že to potvrdí i další naše podzimní konference Smart Industry, která se bude věnovat nejen již zmiňovanému nedostatku pracovníků, ale také využívání AI ve výrobě a v servisu. Nebo procesu řízení změny, což je další velké a se vším zmíněným související téma,“ uzavírá Bohuslav Paule, jeden z tvůrců aplikace Lumnio.

Text vznikl ve spolupráci se společností Pocket Virtuality.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost průmyslu.