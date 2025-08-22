Pokud bychom přepočítali aktuální volební průzkum agentury STEM na mandáty, hnutí ANO mělo 75 poslanců, Spolu 45, SPD 25, STAN by ve sněmovně zastupovalo 22 zákonodárců, Piráty 19 a Stačilo! by získalo 14 poslanců. Volební matematika tedy znovu potvrzuje, že se s případnou vládou ANO, SPD, Stačilo! musí počítat. A možná i s účastí Motoristů, kteří jsou podle dalších průzkumů také velmi blízko překročení pětiprocentní hranice.
Byl by to ovšem dost bizarní mix. Levicový ekonomický aktivismus (vyšší sociální výdaje, zestátnění strategických firem) by se v takové vládě míchal s pravicovým nacionalismem. I jinde ve světě mají jistě leccos zajímavého, ale tohle by byl skoro unikát. Vlastně jediné, co tyto strany spojuje, je odpor k „Fialově drahotě“, Green Dealu a „diktátu Bruselu“. V konkrétních otázkách mají k sobě Andrej Babiš, Tomio Okamura a extremisté ze Stačilo! daleko.
Jak by jejich vláda tedy vypadala? A hlavně jak dlouho by vlastně mohla vydržet?
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní daňové a sociální změny by koalice ANO–SPD–Stačilo!–Motoristé prosazovala.
- Jak by taková vláda ovlivnila zahraničněpolitickou pozici Česka.
- Jaké by byly praktické konflikty mezi Babišem a Okamurou a možnost rozpadu koalice.
