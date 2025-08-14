Kolem té spolupráce panují velké vášně a v jejích podmínkách tápou i mnozí členové samotných stran. Jak bude fungovat společná kandidátka Stačilo!, kterou daly dohromady předsedkyně KSČM Kateřina Konečná se šéfkou SOCDEM Janou Maláčovou?
HN získaly interní dokument uskupení, které má teď podle dvojice nejnovějších průzkumů agentur NMS a STEM podporu osmi procent voličů. Je tak třeba s ním počítat jako s jedním ze subjektů, které mohou po říjnových volbách promluvit do sestavování vlády. Jaké kontury tedy dohoda má?
Co se dočtete dál
- K čemu se SOCDEM zavázala s komunistickým Stačilo!.
- Ve kterých krajích mají sociální demokraté šance na zvolení a kde překvapivě vyklidili pozice.
- Jak je to se sporným bodem k referendu o členství v EU a NATO.
