Z hlediska mezinárodního práva jsou nelegální, Izrael přesto plánuje budovat nové. Řeč je o židovských osadách i jejích obyvatelích, kteří se stali zbraní Izraele v boji proti Palestincům a jejich snaze vyhlásit vlastní stát. Osadníci teď bojují na dvou frontách: ti nejextrémnější stále častěji napadají arabské farmáře, které se snaží vyhnat z jejich půdy. Osadničtí ministři pak z vládních křesel navrhují výstavbu nových sídel tak, aby byl do budoucna znemožněn vznik životaschopného palestinského státu.

