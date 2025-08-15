Z hlediska mezinárodního práva jsou nelegální, Izrael přesto plánuje budovat nové. Řeč je o židovských osadách i jejích obyvatelích, kteří se stali zbraní Izraele v boji proti Palestincům a jejich snaze vyhlásit vlastní stát. Osadníci teď bojují na dvou frontách: ti nejextrémnější stále častěji napadají arabské farmáře, které se snaží vyhnat z jejich půdy. Osadničtí ministři pak z vládních křesel navrhují výstavbu nových sídel tak, aby byl do budoucna znemožněn vznik životaschopného palestinského státu.
🧵It's nice that the Times decided to cover the explosion of settler violence in the West Bank, but I'm going to tell you everything that's wrong with the article. https://t.co/tcQ6ld7Ldy pic.twitter.com/bgYGs3dypA— jasper nathaniel (@infinite_jaz) August 14, 2025
Co se dočtete dál
- Kdo dopustil prorůstání izraelské armády s židovskými osadníky.
- Proč je výstavba nových židovských osad v takzvané oblasti E1 tak důležitá.
- Kdy bude izraelská vláda schvalovat osadnický projekt.
