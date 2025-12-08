Běženci se vracejí domů, i když postupně a pomalu. Syrská ekonomika roste, a to i díky tomu, že Západ odstupuje od hospodářských sankcí. Sýrie pod vládou někdejšího džihádisty a současného prezidenta Ahmada Šary jistě řeší řadu problémů, do nové občanské války ale navzdory pesimistickým předpovědím neupadla. I největší škarohlídi musí přiznat, že noví vládci rok od převzetí moci vyvádějí zemi z izolace hospodářské stejně jako politické.
Psal se 8. prosinec 2024, když médii proběhla překvapivá zpráva. Po jedenáctidenní ofenzivě padl takřka bez boje syrský diktátorský klan Asadů, který v zemi vládl déle než půlstoletí, přičemž v posledních letech si počínal doslova jako mafiánský gang. Rodina ovládala dokonce i výrobu a export syntetické drogy captagon, kterou zaplavila Blízký východ. Málokdo tak pro Asady plakal, tedy s výjimkou Ruska a Íránu, které s jejich útěkem ze Sýrie přišly o vliv.
