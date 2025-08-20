Ta reklama má podobu krátkého videa. Ukazuje muže padajícího z letadla bez padáku, zatímco hlas vypravěče mu dává neobvyklé rady, jak se zachránit – například, že by se měl vyhnout dopadu do vody, protože při rychlosti přes 200 mil za hodinu má náraz stejný účinek jako dopad na beton. V závěru pak vypravěč navrhne alternativu: „The Original Tamale Company“. Z dramatické scény se v tu chvíli stává digitální reklama s ukázkami nabídky restaurace.
Spot vytvořený umělou inteligencí nasbíral na sociálních sítích během tří týdnů přes 22 milionů zhlédnutí a 1,2 milionu lajků. Něco takového ještě nedávno dokázaly jen velké marketingové agentury.
Co se dočtete dál
- Jak bylo video vytvořeno pomocí umělé inteligence.
- Jaký konkrétní dopad mělo virální video na počet sledujících a návštěvnost restaurace.
- Jak Christian Ortega kombinuje vlastní nápady s výstupy generativní AI v marketingu.
- Jaké nástroje umožnily malé firmě vytvořit profesionální obsah.
- Co příběh znamená pro jiné malé podniky.
