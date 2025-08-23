Akcionářská struktura výrobce čipů Intel se významně promění. Velký podíl získá ve firmě vláda USA, na začátku týdne investovala do akcií firmy dvě miliardy dolarů také japonský investiční holding SoftBank.
Dříve dominantní hráč na trhu s polovodiči Intel v posledních letech zaspal vývoj v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ten úspěšně zaplnila společnost Nvidia, pod silnějším tlakem konkurenčního AMD je Intel také ve tradičním oboru procesorů pro počítače a čipů pro datová centra. A nedokáže také najít významnější zákazníky pro svou divizi Intel Foundry, která se zabývá zakázkovou výrobou čipů.
Zaostávání Intelu je dobře vidět na vývoji akcií firmy oproti konkurenční Nvidii. Za poslední tři roky ztratily jeho akcie více než čtvrtinu hodnoty. Naopak Nvidia narostla o 933 procent.
