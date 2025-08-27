Americký dolar je základem globálního finančního impéria a také moci Spojených států. Slouží totiž jako hlavní světová rezervní měna a je také nejčastěji používaným platidlem v mezinárodním obchodě. V poslední době je však jeho hegemonie zpochybňována. Postavení dolaru nesvědčí mimo jiné politické kroky prezidenta Donalda Trumpa, které podkopávají důvěru v USA.
I přesto ale zůstává jeho pozice silná a do budoucna může ještě posílit. Spojené státy totiž našly způsob, jak rozšířit vliv svého finančního impéria i do dříve nemyslitelných míst. Obavy o nezávislost kvůli tomu rostou také v Evropě.
Co se dočtete dál
- Co může USA pomoci posílit dolar a zvýšit svou dominanci.
- Jak to může proměnit svět.
- Proč to podle ECB ohrožuje Evropu.
