Unijní ekologické plány drtí český průmysl a tomu hrozí ztráta konkurenceschopnosti a nedostatek energie. Česko by se proto mělo vymanit z obchodu s emisními povolenkami, stejně tak jako z nesplnitelných plánů na dekarbonizaci. Podobné závěry zazněly na předvolební debatě na téma energetika, kterou pořádala Hospodářská komora.
Co se dočtete dál
- Jak chtějí strany pomoct českému průmyslu.
- Na čem se všichni shodnou.
- Proč se máme zbavit emisních povolenek.
- Kdo chce znárodnit ČEZ.
